النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 30 ألف وجبة إفطار و1500 سلة غذائية وزعها مركز "العسيلة" بمكة

ضمن حملة "براً بمكة"

ضمن جهود مركز حي العسيلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وبالتعاون مع فريق ساهم التطوعي، بلغ عدد الوجبات الموزعة أكثر من ٣٠ ألف وجبة منذ أول يوم في رمضان وحتى يوم ٢٠ رمضان، بحي العسيلة والريان ومنطقة حراج المعيصم، فيما بلغ عدد المتطوعين ٢٢ متطوعاً بعدد ساعات تطوع تجاوزت 1500 ساعة تطوعية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن حملة "بِرّاً بمكة".


وفي تصريح لمدير مركز حي العسيلة حسن السويهري، أكد أن توزيع وجبات الإفطار تأتي ضمن حملة بِرّاً بمكة، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهي حملة إفطار مليون صائم بمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أكثر من 30 ألف وجبة إفطار و1500 سلة غذائية وزعها مركز "العسيلة" بمكة
سبق

ضمن جهود مركز حي العسيلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وبالتعاون مع فريق ساهم التطوعي، بلغ عدد الوجبات الموزعة أكثر من ٣٠ ألف وجبة منذ أول يوم في رمضان وحتى يوم ٢٠ رمضان، بحي العسيلة والريان ومنطقة حراج المعيصم، فيما بلغ عدد المتطوعين ٢٢ متطوعاً بعدد ساعات تطوع تجاوزت 1500 ساعة تطوعية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن حملة "بِرّاً بمكة".


وفي تصريح لمدير مركز حي العسيلة حسن السويهري، أكد أن توزيع وجبات الإفطار تأتي ضمن حملة بِرّاً بمكة، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهي حملة إفطار مليون صائم بمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
01:36 AM

أكثر من 30 ألف وجبة إفطار و1500 سلة غذائية وزعها مركز "العسيلة" بمكة

ضمن حملة "براً بمكة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
61

ضمن جهود مركز حي العسيلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وبالتعاون مع فريق ساهم التطوعي، بلغ عدد الوجبات الموزعة أكثر من ٣٠ ألف وجبة منذ أول يوم في رمضان وحتى يوم ٢٠ رمضان، بحي العسيلة والريان ومنطقة حراج المعيصم، فيما بلغ عدد المتطوعين ٢٢ متطوعاً بعدد ساعات تطوع تجاوزت 1500 ساعة تطوعية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن حملة "بِرّاً بمكة".


وفي تصريح لمدير مركز حي العسيلة حسن السويهري، أكد أن توزيع وجبات الإفطار تأتي ضمن حملة بِرّاً بمكة، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهي حملة إفطار مليون صائم بمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,259
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,303
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,478
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,340

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة