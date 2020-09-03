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"موارد الرياض" يضبط "25" مخالفة في شركة لخدمات البترول

موظفوها يعملون بدون راحة ولا يحصلون على البدل الإضافي

ضبطت الفرق التفتيشية في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، 25 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية في إحدى شركات خدمات البترول المعروفة.
وجاءت عمليات الضبط بناءً على أحد البلاغات الواردة لإدارة التفتيش في العاصمة الرياض .

وتمثلت المخالفات في عدم وجود إجازة أسبوعية ولا ساعات راحة يومية، حيث يعمل الموظفون 30 يوماً في الشهر بواقع 12 ساعة يومياً وبدون بدل عمل إضافي.
وقد تم استدعاء ممثلي المنشأة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة حيالها، كما تم إحالة عدد من المخالفات للتفتيش المكتبي.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد الرياض" يضبط "25" مخالفة في شركة لخدمات البترول
سبق

ضبطت الفرق التفتيشية في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، 25 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية في إحدى شركات خدمات البترول المعروفة.
وجاءت عمليات الضبط بناءً على أحد البلاغات الواردة لإدارة التفتيش في العاصمة الرياض .

وتمثلت المخالفات في عدم وجود إجازة أسبوعية ولا ساعات راحة يومية، حيث يعمل الموظفون 30 يوماً في الشهر بواقع 12 ساعة يومياً وبدون بدل عمل إضافي.
وقد تم استدعاء ممثلي المنشأة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة حيالها، كما تم إحالة عدد من المخالفات للتفتيش المكتبي.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
04:40 PM

"موارد الرياض" يضبط "25" مخالفة في شركة لخدمات البترول

موظفوها يعملون بدون راحة ولا يحصلون على البدل الإضافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الفرق التفتيشية في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، 25 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية في إحدى شركات خدمات البترول المعروفة.
وجاءت عمليات الضبط بناءً على أحد البلاغات الواردة لإدارة التفتيش في العاصمة الرياض .

وتمثلت المخالفات في عدم وجود إجازة أسبوعية ولا ساعات راحة يومية، حيث يعمل الموظفون 30 يوماً في الشهر بواقع 12 ساعة يومياً وبدون بدل عمل إضافي.
وقد تم استدعاء ممثلي المنشأة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة حيالها، كما تم إحالة عدد من المخالفات للتفتيش المكتبي.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

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