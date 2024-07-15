ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 1579 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، إصابة 16 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 800 عينة تسلّمها المركز، فيما توفيت حالة واحدة في مدينة مصراتة.



وقال بيان للمركز اليوم: إنه تسلّم 800 عينة موزعة إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 491 عينة، ومختبر فرع المركز بمصراتة 267 عينة، ومختبر المركز المرجعي بزليتن 42 عينة، مؤكدًا سلبية 784 حالة، وإيجابية 16 حالة أخرى.



وأشار إلى أن الحالات المصابة تعود إلى خمسة مخالطين، و11 حالة جديدة، بينما تماثلت 3 حالات للشفاء من مصراتة.



وبلغ إجمالي الإصابات إلى 1579 حالة؛ منها 1163 حالة نشطة، و373 متعافيًا، و43 حالة وفاة.