النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الإرهابية

أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وتقديمها الدعم والإسناد الكبير للعمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: "اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر".

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين
سبق

أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وتقديمها الدعم والإسناد الكبير للعمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: "اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر".

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:59 AM

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
1
498

أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وتقديمها الدعم والإسناد الكبير للعمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: "اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,355

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة