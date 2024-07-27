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توعدت بالمنع .. "البيئة" تنبّه المزارعين مجدّداً: عليكم ببطاقة التعريف لمنتجاتكم

تواصل تعاونها مع المعنيين لأخذ عيّنات عشوائية تؤكّد خلوها من متبقيات المبيدات

جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها للمنتجين الزراعيين، بضرورة وضع البطاقة التعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها للأسواق، منبهة إلى احتواء البطاقة على رقم السجل وتاريخ التعبئة وموقع المزرعة وسعر المنتج.

وأكّدت الوزارة أن الهدف من وضع البطاقة التعريفية للمنتج، هو منع دخول أي منتج زراعي بشكل عشوائي للأسواق، والقضاء على المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، ومعرفة مصادر المنتجات الزراعية في المحال.

وشدّدت على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق، مؤكدة أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ عيّنات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكّد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد شاركت خلال ورشة عمل بعنوان "وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية"، نظّمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بورقة عمل حول "الاستخدام الآمن للمبيدات".

واستعرضت مراحل تطبيق وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية وطريقة العرض وآلية تطبيق الجزاءات وبرامج التوعية التي تستهدف المزارعين والشركات الزراعية والمحال ومراكز البيع بالتجزئة الكبرى.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ، الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توعدت بالمنع .. "البيئة" تنبّه المزارعين مجدّداً: عليكم ببطاقة التعريف لمنتجاتكم
سبق

جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها للمنتجين الزراعيين، بضرورة وضع البطاقة التعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها للأسواق، منبهة إلى احتواء البطاقة على رقم السجل وتاريخ التعبئة وموقع المزرعة وسعر المنتج.

وأكّدت الوزارة أن الهدف من وضع البطاقة التعريفية للمنتج، هو منع دخول أي منتج زراعي بشكل عشوائي للأسواق، والقضاء على المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، ومعرفة مصادر المنتجات الزراعية في المحال.

وشدّدت على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق، مؤكدة أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ عيّنات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكّد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد شاركت خلال ورشة عمل بعنوان "وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية"، نظّمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بورقة عمل حول "الاستخدام الآمن للمبيدات".

واستعرضت مراحل تطبيق وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية وطريقة العرض وآلية تطبيق الجزاءات وبرامج التوعية التي تستهدف المزارعين والشركات الزراعية والمحال ومراكز البيع بالتجزئة الكبرى.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ، الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
03:55 PM

توعدت بالمنع .. "البيئة" تنبّه المزارعين مجدّداً: عليكم ببطاقة التعريف لمنتجاتكم

تواصل تعاونها مع المعنيين لأخذ عيّنات عشوائية تؤكّد خلوها من متبقيات المبيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها للمنتجين الزراعيين، بضرورة وضع البطاقة التعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها للأسواق، منبهة إلى احتواء البطاقة على رقم السجل وتاريخ التعبئة وموقع المزرعة وسعر المنتج.

وأكّدت الوزارة أن الهدف من وضع البطاقة التعريفية للمنتج، هو منع دخول أي منتج زراعي بشكل عشوائي للأسواق، والقضاء على المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، ومعرفة مصادر المنتجات الزراعية في المحال.

وشدّدت على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق، مؤكدة أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ عيّنات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكّد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد شاركت خلال ورشة عمل بعنوان "وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية"، نظّمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بورقة عمل حول "الاستخدام الآمن للمبيدات".

واستعرضت مراحل تطبيق وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية وطريقة العرض وآلية تطبيق الجزاءات وبرامج التوعية التي تستهدف المزارعين والشركات الزراعية والمحال ومراكز البيع بالتجزئة الكبرى.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ، الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها.

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