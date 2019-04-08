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ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018

سجل خام القياس العالمي "برنت" 70.62 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، اليوم، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها "أوبك"، والعقوبات الأمريكية على إيران؛ فضلاً عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، سجّل خام القياس العالمي "برنت" 70.62 دولار للبرميل، مرتفعاً 28 سنتاً بما يعادل 0.4 % عن آخر سعر إغلاق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً أو 0.5 % إلى 63.39 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018
سبق

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، اليوم، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها "أوبك"، والعقوبات الأمريكية على إيران؛ فضلاً عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، سجّل خام القياس العالمي "برنت" 70.62 دولار للبرميل، مرتفعاً 28 سنتاً بما يعادل 0.4 % عن آخر سعر إغلاق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً أو 0.5 % إلى 63.39 دولار للبرميل.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:50 AM

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018

سجل خام القياس العالمي "برنت" 70.62 دولار للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، اليوم، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها "أوبك"، والعقوبات الأمريكية على إيران؛ فضلاً عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، سجّل خام القياس العالمي "برنت" 70.62 دولار للبرميل، مرتفعاً 28 سنتاً بما يعادل 0.4 % عن آخر سعر إغلاق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً أو 0.5 % إلى 63.39 دولار للبرميل.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,339
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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