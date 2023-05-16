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أهالي الأفلاج يتفاعلون مع حملة كفالة حلقات القرآن بالتبرع بـ 50 ألفاً

لإنشاء "وقف النور" الذي يدرس به 2000 طالب وطالبة

تفاعل عدد من أهالي الأفلاج مع حملة لتأمين مبالغ كفالة حلقات القرآن بالمحافظة، تم خلالها التبرع بنحو 50 ألف ريال لحساب الجمعية، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لكفالة 130 حلقة لحفظ كتاب الله، يدرس بها نحو 2000 طالب وطالبة.

ولقلة الموارد المادية للجمعية قامت الجمعية بإنشاء وقف "النور لتحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج"، وهو عبارة عن مبنى استثماري يقع في الرياض، تقدر قيمة الوقف 4 ملايين ريال، ووصلت التبرعات لهذا الوقف لمليون و200 ألف ريال، وبقي مليونان و800 ألف ريال، تنتظر تفاعل الأهالي ورجال الأعمال لإكمال المبلغ وإنشاء الوقف، ليتسنى للجمعية الاستمرار في مناشطها الخيرية، وتلبية رغبات الأهالي في زيادة عدد الحلقات، ‏وتحفيز الطلاب والطالبات بالجوائز والهدايا للاستمرار في حفظ كتاب الله.

يُذكر أن عدد طلاب جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏أكثر من 2000 طالب وطالبة، في 130 حلقة من حلقات تحفيظ القرآن بالمحافظة، ويعمل بها 110 معلم ومعلمة ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية، وبها 19 داراً نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، وأتم (٢٥) طالباً وطالبة حفظ القرآن كاملاً هذا العام ١٤٤١ هـ، كما خرجت الجمعية أكثر من 80 حافظة ‏للقرآن من معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية، ‏وحقق طلاب وطالبات الجمعية الكثير من المراكز المتقدمة في الكثير من المسابقات على مستوى المنطقة.


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أهالي الأفلاج يتفاعلون مع حملة كفالة حلقات القرآن بالتبرع بـ 50 ألفاً
سبق

تفاعل عدد من أهالي الأفلاج مع حملة لتأمين مبالغ كفالة حلقات القرآن بالمحافظة، تم خلالها التبرع بنحو 50 ألف ريال لحساب الجمعية، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لكفالة 130 حلقة لحفظ كتاب الله، يدرس بها نحو 2000 طالب وطالبة.

ولقلة الموارد المادية للجمعية قامت الجمعية بإنشاء وقف "النور لتحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج"، وهو عبارة عن مبنى استثماري يقع في الرياض، تقدر قيمة الوقف 4 ملايين ريال، ووصلت التبرعات لهذا الوقف لمليون و200 ألف ريال، وبقي مليونان و800 ألف ريال، تنتظر تفاعل الأهالي ورجال الأعمال لإكمال المبلغ وإنشاء الوقف، ليتسنى للجمعية الاستمرار في مناشطها الخيرية، وتلبية رغبات الأهالي في زيادة عدد الحلقات، ‏وتحفيز الطلاب والطالبات بالجوائز والهدايا للاستمرار في حفظ كتاب الله.

يُذكر أن عدد طلاب جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏أكثر من 2000 طالب وطالبة، في 130 حلقة من حلقات تحفيظ القرآن بالمحافظة، ويعمل بها 110 معلم ومعلمة ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية، وبها 19 داراً نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، وأتم (٢٥) طالباً وطالبة حفظ القرآن كاملاً هذا العام ١٤٤١ هـ، كما خرجت الجمعية أكثر من 80 حافظة ‏للقرآن من معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية، ‏وحقق طلاب وطالبات الجمعية الكثير من المراكز المتقدمة في الكثير من المسابقات على مستوى المنطقة.


15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
11:25 PM

أهالي الأفلاج يتفاعلون مع حملة كفالة حلقات القرآن بالتبرع بـ 50 ألفاً

لإنشاء "وقف النور" الذي يدرس به 2000 طالب وطالبة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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189

تفاعل عدد من أهالي الأفلاج مع حملة لتأمين مبالغ كفالة حلقات القرآن بالمحافظة، تم خلالها التبرع بنحو 50 ألف ريال لحساب الجمعية، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لكفالة 130 حلقة لحفظ كتاب الله، يدرس بها نحو 2000 طالب وطالبة.

ولقلة الموارد المادية للجمعية قامت الجمعية بإنشاء وقف "النور لتحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج"، وهو عبارة عن مبنى استثماري يقع في الرياض، تقدر قيمة الوقف 4 ملايين ريال، ووصلت التبرعات لهذا الوقف لمليون و200 ألف ريال، وبقي مليونان و800 ألف ريال، تنتظر تفاعل الأهالي ورجال الأعمال لإكمال المبلغ وإنشاء الوقف، ليتسنى للجمعية الاستمرار في مناشطها الخيرية، وتلبية رغبات الأهالي في زيادة عدد الحلقات، ‏وتحفيز الطلاب والطالبات بالجوائز والهدايا للاستمرار في حفظ كتاب الله.

يُذكر أن عدد طلاب جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏أكثر من 2000 طالب وطالبة، في 130 حلقة من حلقات تحفيظ القرآن بالمحافظة، ويعمل بها 110 معلم ومعلمة ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية، وبها 19 داراً نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، وأتم (٢٥) طالباً وطالبة حفظ القرآن كاملاً هذا العام ١٤٤١ هـ، كما خرجت الجمعية أكثر من 80 حافظة ‏للقرآن من معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية، ‏وحقق طلاب وطالبات الجمعية الكثير من المراكز المتقدمة في الكثير من المسابقات على مستوى المنطقة.


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