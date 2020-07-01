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الاتحاد السعودي لكرة القدم يشارك في برنامج "أي– جول"

أطلقه الاتحاد الآسيوي ويستمر 10 أيام.. لمنح فرص تعليمية مبتكرة للشباب

تشارك لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم في برنامج "أي-جول" والذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بهدف إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا.

ويمثل اللجنة في البرنامج الشاب ماجد خليفة (17 عاما)، والشابة لينا أيمن (17 عاما)، واللذان تم ترشيحهما من قبل لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وانطلق البرنامج، الذي يأتي بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي ومؤسسة أرورا للتدريب والتنمية، الأحد الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام، حيث سيقوم بمنح الشباب فرصاً تعليمية مبتكرة، عبر التفاعل مع اللاعبين وبناء شبكة سفراء للشباب؛ بهدف دعم برامج التطوير في فترة ما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه، قال رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر: إن المشاركة في هذا البرنامج تؤكد حرص الاتحاد على تكوين كوادر شابة من شأنها تمثيل الوطن بصورة مشرفة، وكذلك مواكبة كل صور التطوير التي تشهدها كرة القدم الآسيوية.

وأكد نزيه النصر أن الترشيح للمشاركة بالبرنامج جاء بناء على الشروط التي وضعها الاتحاد الآسيوي، من بينها أن يكون الشاب المرشح من مواليد شهر مايو في الفترة من 2003- 2004، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وسبق له المشاركة مع المنتخب الوطني، واجتياز المقابلة الشخصية من إدارة البرنامج في الاتحاد الآسيوي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم برنامج أي جول

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يشارك في برنامج "أي– جول"
سبق

تشارك لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم في برنامج "أي-جول" والذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بهدف إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا.

ويمثل اللجنة في البرنامج الشاب ماجد خليفة (17 عاما)، والشابة لينا أيمن (17 عاما)، واللذان تم ترشيحهما من قبل لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وانطلق البرنامج، الذي يأتي بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي ومؤسسة أرورا للتدريب والتنمية، الأحد الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام، حيث سيقوم بمنح الشباب فرصاً تعليمية مبتكرة، عبر التفاعل مع اللاعبين وبناء شبكة سفراء للشباب؛ بهدف دعم برامج التطوير في فترة ما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه، قال رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر: إن المشاركة في هذا البرنامج تؤكد حرص الاتحاد على تكوين كوادر شابة من شأنها تمثيل الوطن بصورة مشرفة، وكذلك مواكبة كل صور التطوير التي تشهدها كرة القدم الآسيوية.

وأكد نزيه النصر أن الترشيح للمشاركة بالبرنامج جاء بناء على الشروط التي وضعها الاتحاد الآسيوي، من بينها أن يكون الشاب المرشح من مواليد شهر مايو في الفترة من 2003- 2004، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وسبق له المشاركة مع المنتخب الوطني، واجتياز المقابلة الشخصية من إدارة البرنامج في الاتحاد الآسيوي.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:57 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم يشارك في برنامج "أي– جول"

أطلقه الاتحاد الآسيوي ويستمر 10 أيام.. لمنح فرص تعليمية مبتكرة للشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم في برنامج "أي-جول" والذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بهدف إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا.

ويمثل اللجنة في البرنامج الشاب ماجد خليفة (17 عاما)، والشابة لينا أيمن (17 عاما)، واللذان تم ترشيحهما من قبل لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وانطلق البرنامج، الذي يأتي بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي ومؤسسة أرورا للتدريب والتنمية، الأحد الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام، حيث سيقوم بمنح الشباب فرصاً تعليمية مبتكرة، عبر التفاعل مع اللاعبين وبناء شبكة سفراء للشباب؛ بهدف دعم برامج التطوير في فترة ما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه، قال رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر: إن المشاركة في هذا البرنامج تؤكد حرص الاتحاد على تكوين كوادر شابة من شأنها تمثيل الوطن بصورة مشرفة، وكذلك مواكبة كل صور التطوير التي تشهدها كرة القدم الآسيوية.

وأكد نزيه النصر أن الترشيح للمشاركة بالبرنامج جاء بناء على الشروط التي وضعها الاتحاد الآسيوي، من بينها أن يكون الشاب المرشح من مواليد شهر مايو في الفترة من 2003- 2004، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وسبق له المشاركة مع المنتخب الوطني، واجتياز المقابلة الشخصية من إدارة البرنامج في الاتحاد الآسيوي.

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