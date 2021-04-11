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الهلال يطوي ملف الدوري .. ويبدأ الاستعداد للآسيوية

فيما يواصل الثلاثي المصاب التأهيل

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الأحد مواصلة ثلاثي الفريق الكروي الأول سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان برامجهم العلاجية والتأهيلية، وهو ما يعني غيابهم عن أول مواجهة للفريق في دوري أبطال آسيا أمام وإيه جي إم كي الأوزبكي، الخميس المقبل.

ميدانيًا استأنف الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية: بعد الراحة يوم أمس، استعدادًا لخوض غمار منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها للعام الجاري2021م، والتي تضم فرق الهلال بطل العام 2019 وشباب الأهلي دبي وصيف نسخة 2015 بالإضافة إلى فريقي الاستقلال الطاجيكي وإيه جي إم كي الأوزبكي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.


واشتملت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، ثم أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتحاد تدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب.


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الهلال يطوي ملف الدوري .. ويبدأ الاستعداد للآسيوية
سبق

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الأحد مواصلة ثلاثي الفريق الكروي الأول سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان برامجهم العلاجية والتأهيلية، وهو ما يعني غيابهم عن أول مواجهة للفريق في دوري أبطال آسيا أمام وإيه جي إم كي الأوزبكي، الخميس المقبل.

ميدانيًا استأنف الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية: بعد الراحة يوم أمس، استعدادًا لخوض غمار منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها للعام الجاري2021م، والتي تضم فرق الهلال بطل العام 2019 وشباب الأهلي دبي وصيف نسخة 2015 بالإضافة إلى فريقي الاستقلال الطاجيكي وإيه جي إم كي الأوزبكي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.


واشتملت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، ثم أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتحاد تدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب.


11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:20 PM

الهلال يطوي ملف الدوري .. ويبدأ الاستعداد للآسيوية

فيما يواصل الثلاثي المصاب التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال مساء اليوم الأحد مواصلة ثلاثي الفريق الكروي الأول سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان برامجهم العلاجية والتأهيلية، وهو ما يعني غيابهم عن أول مواجهة للفريق في دوري أبطال آسيا أمام وإيه جي إم كي الأوزبكي، الخميس المقبل.

ميدانيًا استأنف الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية: بعد الراحة يوم أمس، استعدادًا لخوض غمار منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها للعام الجاري2021م، والتي تضم فرق الهلال بطل العام 2019 وشباب الأهلي دبي وصيف نسخة 2015 بالإضافة إلى فريقي الاستقلال الطاجيكي وإيه جي إم كي الأوزبكي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.


واشتملت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، ثم أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتحاد تدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب.


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