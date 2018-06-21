"الثقافة" تقيم المزاد الخيري "الفن للبلد" بجدة.. الأربعاء المقبل

تنظمه بالتعاون مع دار كريستيز العالمية الرائدة في هذا المجال

تقيم وزارة الثقافة بمنطقة البلد بجدة بالتعاون مع دار كريستيز العالمية الأربعاء المقبل، المزاد الفني الخيري "الفن للبلد"، والذي يأتي ليغطي احتياج صناعة الفن السعودي إلى المنصات الاستثمارية النوعيّة التي تدعم السوق وتنظمه، وتحمي جهود القيّمين والمبدعين.

وتاريخياً، بدأت شرارة المزادات الفنية من العاصمة البريطانية لندن في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كان النبلاء يعرضون مقتنياتهم من اللوحات والتماثيل في ساحات مفتوحة، فيجتمع المهتمون ليتنافسوا على شراء هذه المقتنيات، وتبلورت بسبب ذلك فكرة التعامل مع المقتنيات الفنية باعتبارها أصولاً مادية راسخة مثلها مثل الأصول العقارية والمعادن النفيسة.

ويسجل التاريخ أن المزاد الذي أقيم في ساحة كوفن غاردن بلندن عام 1742م كان البداية التي انطلقت منها فكرة المزادات الفنية لتصبح فيما بعد صناعة حقيقية لها رموزها وروّادها ومستثمروها حول العالم.

ورغم أن الريادة في صناعة المزادات الفنية تسجل باسم بريطانيا منذ أكثر من 250 سنة وإلى اليوم، حيث تتصدر دار كريستيز ودار سوذبيز البريطانيتان قمة هذه الصناعة في الوقت الراهن، إلا أن هناك آلاف دور المزادات الفنية التي تنتشر في عواصم الفن العالمية، من أمريكا إلى اليابان وهونغ كونغ، مروراً بألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وتباع فيها لوحات وإبداعات فنية كلاسيكية وحديثة، في سوق ضخمة ونشطة تتجاوز المليارات من الدولارات.

وتطورت هذه المزادات بمرور الوقت وأصبحت تلعب دور الناقد الفني الذي يقيّم التجربة الإبداعية العالمية ويكتشف الأساليب الفنية الجديدة ويرسم خطوط الموضة في هذه الصناعة، إلى درجة أصبحت اختيارات "دار كريستيز" للأعمال التي تعرضها في مزاداتها السنوية تحدد الاتجاه العام لحركة الفن العالمية، ويتحوّل الفنانون المحظوظون الذين يقع عليهم الاختيار وينجحون في تحقيق مبيعات عالية، إلى نجوم تدور حولهم مجمل الحركة الفنية.

وبموازاة ذلك تنشط حركة نقدية مرتبطة بالمزادات الفنية تتمثل في المجلات والصحف التي تتابع المزادات بالنقد والتحليل والتغطية.

وتتحدد أسعار اللوحات والمقتنيات التي تعرضها المزادات الفنية العالمية وفق عوامل مختلفة، منها ندرة اللوحة وقيمة الفنان الذي أبدعها، وأيضاً مدى مواءمة اللوحة لاتجاه فني معاصر. وبالنسبة لفنان شهير يمثل اتجاهاً فنياً بذاته، مثل فان جوخ، فإن لوحاته تباع بملايين الدولارات لندرة المعروض منها وللقيمة المعنوية العالية التي يحتلها الفنان في تاريخ الفن العالمي.

وينطبق ذلك على فنانين ذوي أساليب خاصة، مثل الإسباني بيكاسو والأمريكي جاكسون بولوك والإسباني سلفادور دالي، فأعمالهم تحتل مكانة خاصة في أسواق المزادات الفنية العالمية، وتعد أصولاً ثابتة تنمو قيمتها بمرور الوقت.

كل ذلك جعل من المزادات الفنية ركيزة أساسية تعتمد عليها أسواق الفن في العالم، وبفضلها تطور الحراك الفني ونمت الاتجاهات الحديثة وزاد النشاط النقدي المرتبط بها. وهذا يجعل من المزاد الفني المرتقب في جدة البلد نقطة بداية لصناعة فنية متطورة في المملكة العربية السعودية بقيادة ودعم وزارة الثقافة، وبمشاركة دار عالمية مثل دار كريستيز للمزادات الفنية والتي تملك من الخبرة والتاريخ ما يجعلها تبشر بانطلاقة صناعة سعودية محترفة تخدم الفنان والمستثمر والناقد السعودي، وتساهم في نشوء حركة فنية مبنية وفق أسس صحيحة وراسخة.

وتمثل المزادات الفنية منصة داعمة لحركة الفن في العالم، ففيها يتم تقييم الأعمال الإبداعية وتقدير قيمتها الفنية والمادية، ومنها تتحدد اتجاهات الفن الحديث ومساراته الجديدة، كما يجد فيها الفنان فرصته لكسب ما يساعده على الاستمرار في هذه الصناعة. وفضلاً عن كونها منفذاً استثمارياً مهماً لبيع المقتنيات الفنية بجميع أنواعها، أصبحت المزادات الفنية مَعمَلاً تتشكل فيه صناعة الفن وتتحدد معاييرها الجمالية.