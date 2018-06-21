النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" تقيم المزاد الخيري "الفن للبلد" بجدة.. الأربعاء المقبل

تنظمه بالتعاون مع دار كريستيز العالمية الرائدة في هذا المجال

تقيم وزارة الثقافة بمنطقة البلد بجدة بالتعاون مع دار كريستيز العالمية الأربعاء المقبل، المزاد الفني الخيري "الفن للبلد"، والذي يأتي ليغطي احتياج صناعة الفن السعودي إلى المنصات الاستثمارية النوعيّة التي تدعم السوق وتنظمه، وتحمي جهود القيّمين والمبدعين.

وتاريخياً، بدأت شرارة المزادات الفنية من العاصمة البريطانية لندن في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كان النبلاء يعرضون مقتنياتهم من اللوحات والتماثيل في ساحات مفتوحة، فيجتمع المهتمون ليتنافسوا على شراء هذه المقتنيات، وتبلورت بسبب ذلك فكرة التعامل مع المقتنيات الفنية باعتبارها أصولاً مادية راسخة مثلها مثل الأصول العقارية والمعادن النفيسة.

ويسجل التاريخ أن المزاد الذي أقيم في ساحة كوفن غاردن بلندن عام 1742م كان البداية التي انطلقت منها فكرة المزادات الفنية لتصبح فيما بعد صناعة حقيقية لها رموزها وروّادها ومستثمروها حول العالم.

ورغم أن الريادة في صناعة المزادات الفنية تسجل باسم بريطانيا منذ أكثر من 250 سنة وإلى اليوم، حيث تتصدر دار كريستيز ودار سوذبيز البريطانيتان قمة هذه الصناعة في الوقت الراهن، إلا أن هناك آلاف دور المزادات الفنية التي تنتشر في عواصم الفن العالمية، من أمريكا إلى اليابان وهونغ كونغ، مروراً بألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وتباع فيها لوحات وإبداعات فنية كلاسيكية وحديثة، في سوق ضخمة ونشطة تتجاوز المليارات من الدولارات.

وتطورت هذه المزادات بمرور الوقت وأصبحت تلعب دور الناقد الفني الذي يقيّم التجربة الإبداعية العالمية ويكتشف الأساليب الفنية الجديدة ويرسم خطوط الموضة في هذه الصناعة، إلى درجة أصبحت اختيارات "دار كريستيز" للأعمال التي تعرضها في مزاداتها السنوية تحدد الاتجاه العام لحركة الفن العالمية، ويتحوّل الفنانون المحظوظون الذين يقع عليهم الاختيار وينجحون في تحقيق مبيعات عالية، إلى نجوم تدور حولهم مجمل الحركة الفنية.

وبموازاة ذلك تنشط حركة نقدية مرتبطة بالمزادات الفنية تتمثل في المجلات والصحف التي تتابع المزادات بالنقد والتحليل والتغطية.

وتتحدد أسعار اللوحات والمقتنيات التي تعرضها المزادات الفنية العالمية وفق عوامل مختلفة، منها ندرة اللوحة وقيمة الفنان الذي أبدعها، وأيضاً مدى مواءمة اللوحة لاتجاه فني معاصر. وبالنسبة لفنان شهير يمثل اتجاهاً فنياً بذاته، مثل فان جوخ، فإن لوحاته تباع بملايين الدولارات لندرة المعروض منها وللقيمة المعنوية العالية التي يحتلها الفنان في تاريخ الفن العالمي.

وينطبق ذلك على فنانين ذوي أساليب خاصة، مثل الإسباني بيكاسو والأمريكي جاكسون بولوك والإسباني سلفادور دالي، فأعمالهم تحتل مكانة خاصة في أسواق المزادات الفنية العالمية، وتعد أصولاً ثابتة تنمو قيمتها بمرور الوقت.

كل ذلك جعل من المزادات الفنية ركيزة أساسية تعتمد عليها أسواق الفن في العالم، وبفضلها تطور الحراك الفني ونمت الاتجاهات الحديثة وزاد النشاط النقدي المرتبط بها. وهذا يجعل من المزاد الفني المرتقب في جدة البلد نقطة بداية لصناعة فنية متطورة في المملكة العربية السعودية بقيادة ودعم وزارة الثقافة، وبمشاركة دار عالمية مثل دار كريستيز للمزادات الفنية والتي تملك من الخبرة والتاريخ ما يجعلها تبشر بانطلاقة صناعة سعودية محترفة تخدم الفنان والمستثمر والناقد السعودي، وتساهم في نشوء حركة فنية مبنية وفق أسس صحيحة وراسخة.

وتمثل المزادات الفنية منصة داعمة لحركة الفن في العالم، ففيها يتم تقييم الأعمال الإبداعية وتقدير قيمتها الفنية والمادية، ومنها تتحدد اتجاهات الفن الحديث ومساراته الجديدة، كما يجد فيها الفنان فرصته لكسب ما يساعده على الاستمرار في هذه الصناعة. وفضلاً عن كونها منفذاً استثمارياً مهماً لبيع المقتنيات الفنية بجميع أنواعها، أصبحت المزادات الفنية مَعمَلاً تتشكل فيه صناعة الفن وتتحدد معاييرها الجمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تقيم المزاد الخيري "الفن للبلد" بجدة.. الأربعاء المقبل
سبق

تقيم وزارة الثقافة بمنطقة البلد بجدة بالتعاون مع دار كريستيز العالمية الأربعاء المقبل، المزاد الفني الخيري "الفن للبلد"، والذي يأتي ليغطي احتياج صناعة الفن السعودي إلى المنصات الاستثمارية النوعيّة التي تدعم السوق وتنظمه، وتحمي جهود القيّمين والمبدعين.

وتاريخياً، بدأت شرارة المزادات الفنية من العاصمة البريطانية لندن في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كان النبلاء يعرضون مقتنياتهم من اللوحات والتماثيل في ساحات مفتوحة، فيجتمع المهتمون ليتنافسوا على شراء هذه المقتنيات، وتبلورت بسبب ذلك فكرة التعامل مع المقتنيات الفنية باعتبارها أصولاً مادية راسخة مثلها مثل الأصول العقارية والمعادن النفيسة.

ويسجل التاريخ أن المزاد الذي أقيم في ساحة كوفن غاردن بلندن عام 1742م كان البداية التي انطلقت منها فكرة المزادات الفنية لتصبح فيما بعد صناعة حقيقية لها رموزها وروّادها ومستثمروها حول العالم.

ورغم أن الريادة في صناعة المزادات الفنية تسجل باسم بريطانيا منذ أكثر من 250 سنة وإلى اليوم، حيث تتصدر دار كريستيز ودار سوذبيز البريطانيتان قمة هذه الصناعة في الوقت الراهن، إلا أن هناك آلاف دور المزادات الفنية التي تنتشر في عواصم الفن العالمية، من أمريكا إلى اليابان وهونغ كونغ، مروراً بألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وتباع فيها لوحات وإبداعات فنية كلاسيكية وحديثة، في سوق ضخمة ونشطة تتجاوز المليارات من الدولارات.

وتطورت هذه المزادات بمرور الوقت وأصبحت تلعب دور الناقد الفني الذي يقيّم التجربة الإبداعية العالمية ويكتشف الأساليب الفنية الجديدة ويرسم خطوط الموضة في هذه الصناعة، إلى درجة أصبحت اختيارات "دار كريستيز" للأعمال التي تعرضها في مزاداتها السنوية تحدد الاتجاه العام لحركة الفن العالمية، ويتحوّل الفنانون المحظوظون الذين يقع عليهم الاختيار وينجحون في تحقيق مبيعات عالية، إلى نجوم تدور حولهم مجمل الحركة الفنية.

وبموازاة ذلك تنشط حركة نقدية مرتبطة بالمزادات الفنية تتمثل في المجلات والصحف التي تتابع المزادات بالنقد والتحليل والتغطية.

وتتحدد أسعار اللوحات والمقتنيات التي تعرضها المزادات الفنية العالمية وفق عوامل مختلفة، منها ندرة اللوحة وقيمة الفنان الذي أبدعها، وأيضاً مدى مواءمة اللوحة لاتجاه فني معاصر. وبالنسبة لفنان شهير يمثل اتجاهاً فنياً بذاته، مثل فان جوخ، فإن لوحاته تباع بملايين الدولارات لندرة المعروض منها وللقيمة المعنوية العالية التي يحتلها الفنان في تاريخ الفن العالمي.

وينطبق ذلك على فنانين ذوي أساليب خاصة، مثل الإسباني بيكاسو والأمريكي جاكسون بولوك والإسباني سلفادور دالي، فأعمالهم تحتل مكانة خاصة في أسواق المزادات الفنية العالمية، وتعد أصولاً ثابتة تنمو قيمتها بمرور الوقت.

كل ذلك جعل من المزادات الفنية ركيزة أساسية تعتمد عليها أسواق الفن في العالم، وبفضلها تطور الحراك الفني ونمت الاتجاهات الحديثة وزاد النشاط النقدي المرتبط بها. وهذا يجعل من المزاد الفني المرتقب في جدة البلد نقطة بداية لصناعة فنية متطورة في المملكة العربية السعودية بقيادة ودعم وزارة الثقافة، وبمشاركة دار عالمية مثل دار كريستيز للمزادات الفنية والتي تملك من الخبرة والتاريخ ما يجعلها تبشر بانطلاقة صناعة سعودية محترفة تخدم الفنان والمستثمر والناقد السعودي، وتساهم في نشوء حركة فنية مبنية وفق أسس صحيحة وراسخة.

وتمثل المزادات الفنية منصة داعمة لحركة الفن في العالم، ففيها يتم تقييم الأعمال الإبداعية وتقدير قيمتها الفنية والمادية، ومنها تتحدد اتجاهات الفن الحديث ومساراته الجديدة، كما يجد فيها الفنان فرصته لكسب ما يساعده على الاستمرار في هذه الصناعة. وفضلاً عن كونها منفذاً استثمارياً مهماً لبيع المقتنيات الفنية بجميع أنواعها، أصبحت المزادات الفنية مَعمَلاً تتشكل فيه صناعة الفن وتتحدد معاييرها الجمالية.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
09:10 PM

"الثقافة" تقيم المزاد الخيري "الفن للبلد" بجدة.. الأربعاء المقبل

تنظمه بالتعاون مع دار كريستيز العالمية الرائدة في هذا المجال

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
118

تقيم وزارة الثقافة بمنطقة البلد بجدة بالتعاون مع دار كريستيز العالمية الأربعاء المقبل، المزاد الفني الخيري "الفن للبلد"، والذي يأتي ليغطي احتياج صناعة الفن السعودي إلى المنصات الاستثمارية النوعيّة التي تدعم السوق وتنظمه، وتحمي جهود القيّمين والمبدعين.

وتاريخياً، بدأت شرارة المزادات الفنية من العاصمة البريطانية لندن في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كان النبلاء يعرضون مقتنياتهم من اللوحات والتماثيل في ساحات مفتوحة، فيجتمع المهتمون ليتنافسوا على شراء هذه المقتنيات، وتبلورت بسبب ذلك فكرة التعامل مع المقتنيات الفنية باعتبارها أصولاً مادية راسخة مثلها مثل الأصول العقارية والمعادن النفيسة.

ويسجل التاريخ أن المزاد الذي أقيم في ساحة كوفن غاردن بلندن عام 1742م كان البداية التي انطلقت منها فكرة المزادات الفنية لتصبح فيما بعد صناعة حقيقية لها رموزها وروّادها ومستثمروها حول العالم.

ورغم أن الريادة في صناعة المزادات الفنية تسجل باسم بريطانيا منذ أكثر من 250 سنة وإلى اليوم، حيث تتصدر دار كريستيز ودار سوذبيز البريطانيتان قمة هذه الصناعة في الوقت الراهن، إلا أن هناك آلاف دور المزادات الفنية التي تنتشر في عواصم الفن العالمية، من أمريكا إلى اليابان وهونغ كونغ، مروراً بألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وتباع فيها لوحات وإبداعات فنية كلاسيكية وحديثة، في سوق ضخمة ونشطة تتجاوز المليارات من الدولارات.

وتطورت هذه المزادات بمرور الوقت وأصبحت تلعب دور الناقد الفني الذي يقيّم التجربة الإبداعية العالمية ويكتشف الأساليب الفنية الجديدة ويرسم خطوط الموضة في هذه الصناعة، إلى درجة أصبحت اختيارات "دار كريستيز" للأعمال التي تعرضها في مزاداتها السنوية تحدد الاتجاه العام لحركة الفن العالمية، ويتحوّل الفنانون المحظوظون الذين يقع عليهم الاختيار وينجحون في تحقيق مبيعات عالية، إلى نجوم تدور حولهم مجمل الحركة الفنية.

وبموازاة ذلك تنشط حركة نقدية مرتبطة بالمزادات الفنية تتمثل في المجلات والصحف التي تتابع المزادات بالنقد والتحليل والتغطية.

وتتحدد أسعار اللوحات والمقتنيات التي تعرضها المزادات الفنية العالمية وفق عوامل مختلفة، منها ندرة اللوحة وقيمة الفنان الذي أبدعها، وأيضاً مدى مواءمة اللوحة لاتجاه فني معاصر. وبالنسبة لفنان شهير يمثل اتجاهاً فنياً بذاته، مثل فان جوخ، فإن لوحاته تباع بملايين الدولارات لندرة المعروض منها وللقيمة المعنوية العالية التي يحتلها الفنان في تاريخ الفن العالمي.

وينطبق ذلك على فنانين ذوي أساليب خاصة، مثل الإسباني بيكاسو والأمريكي جاكسون بولوك والإسباني سلفادور دالي، فأعمالهم تحتل مكانة خاصة في أسواق المزادات الفنية العالمية، وتعد أصولاً ثابتة تنمو قيمتها بمرور الوقت.

كل ذلك جعل من المزادات الفنية ركيزة أساسية تعتمد عليها أسواق الفن في العالم، وبفضلها تطور الحراك الفني ونمت الاتجاهات الحديثة وزاد النشاط النقدي المرتبط بها. وهذا يجعل من المزاد الفني المرتقب في جدة البلد نقطة بداية لصناعة فنية متطورة في المملكة العربية السعودية بقيادة ودعم وزارة الثقافة، وبمشاركة دار عالمية مثل دار كريستيز للمزادات الفنية والتي تملك من الخبرة والتاريخ ما يجعلها تبشر بانطلاقة صناعة سعودية محترفة تخدم الفنان والمستثمر والناقد السعودي، وتساهم في نشوء حركة فنية مبنية وفق أسس صحيحة وراسخة.

وتمثل المزادات الفنية منصة داعمة لحركة الفن في العالم، ففيها يتم تقييم الأعمال الإبداعية وتقدير قيمتها الفنية والمادية، ومنها تتحدد اتجاهات الفن الحديث ومساراته الجديدة، كما يجد فيها الفنان فرصته لكسب ما يساعده على الاستمرار في هذه الصناعة. وفضلاً عن كونها منفذاً استثمارياً مهماً لبيع المقتنيات الفنية بجميع أنواعها، أصبحت المزادات الفنية مَعمَلاً تتشكل فيه صناعة الفن وتتحدد معاييرها الجمالية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,887
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,578
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,764

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة