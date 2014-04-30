"الربيعة" متحدثاً في ندوة "صحافيون" عن إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والإنسانية حول العالم

بحضور عدد من السفراء والمسؤولين والأدباء والأكاديميين والإعلاميين

ينظم ملتقى "صحافيون" ندوة بعنوان "إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول العالم"، مساء غد الأحد بمدينة الرياض.

ويتحدّث فيها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة عن إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول العالم، بحضور عدد من سفراء الدول لدى المملكة والمسؤولين والأدباء والأكاديميين والإعلاميين.

وأوضح رئيس ملتقى "صحافيون" معيض الرفدي أن هدف الندوة إبراز إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتعريف بدور المملكة الإنساني حول العالم. وأضاف "الرفدي" أن الدعوة عامة، ويوجد مقاعد مخصصة للسيدات.