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عقب تنبيه الأرصاد بالهطولات.. مدني الباحة يدعو للحيطة والحذر

طالَبَ باتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الباحة أمطار متوسطة إلى غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه الأرصاد بالهطولات.. مدني الباحة يدعو للحيطة والحذر
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:19 AM

عقب تنبيه الأرصاد بالهطولات.. مدني الباحة يدعو للحيطة والحذر

طالَبَ باتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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