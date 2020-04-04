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ليس بسبب "كورونا" أو الهجمات.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة الحبانية العراقية

خطط للتحرك منذ وقت طويل لإعادة تمركز قواته

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، سحب جنوده من قاعدة الحبانية الجوية غرب الأنبار وتسليمها للقوات العراقية، في إطار خطة يهدف من خلالها التحالف الدولي إلى إعادة تمركز قواته في البلاد.

وأفاد التحالف الدولي في بيان أوردته "فرانس 24"، بأنه خطط لهذه التحركات منذ وقت طويل مع حكومة العراق، وأن عملية نقل القواعد ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد العراقية، التي تستضيف قوات التحالف، أو الوضع المستمر لجائحة كورونا في العراق.

من جهته ذكر العميد فنسنت بارکر، مدير شؤون الاستدامة في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب؛ أن قوات التحالف ستبقى في العراق بدعوة من الحكومة، وستستمر في تقديم المشورة في العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

واستضافت قاعدة الحبانية منذ عام 2015، قوات من مشاة البحرية الأميركية، وقوات إيطالية وكندية وأسترالية عملت على تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة لها خلال القتال ضد "داعش".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليس بسبب "كورونا" أو الهجمات.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة الحبانية العراقية
سبق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، سحب جنوده من قاعدة الحبانية الجوية غرب الأنبار وتسليمها للقوات العراقية، في إطار خطة يهدف من خلالها التحالف الدولي إلى إعادة تمركز قواته في البلاد.

وأفاد التحالف الدولي في بيان أوردته "فرانس 24"، بأنه خطط لهذه التحركات منذ وقت طويل مع حكومة العراق، وأن عملية نقل القواعد ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد العراقية، التي تستضيف قوات التحالف، أو الوضع المستمر لجائحة كورونا في العراق.

من جهته ذكر العميد فنسنت بارکر، مدير شؤون الاستدامة في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب؛ أن قوات التحالف ستبقى في العراق بدعوة من الحكومة، وستستمر في تقديم المشورة في العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

واستضافت قاعدة الحبانية منذ عام 2015، قوات من مشاة البحرية الأميركية، وقوات إيطالية وكندية وأسترالية عملت على تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة لها خلال القتال ضد "داعش".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:31 PM

ليس بسبب "كورونا" أو الهجمات.. التحالف الدولي ينسحب من قاعدة الحبانية العراقية

خطط للتحرك منذ وقت طويل لإعادة تمركز قواته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، سحب جنوده من قاعدة الحبانية الجوية غرب الأنبار وتسليمها للقوات العراقية، في إطار خطة يهدف من خلالها التحالف الدولي إلى إعادة تمركز قواته في البلاد.

وأفاد التحالف الدولي في بيان أوردته "فرانس 24"، بأنه خطط لهذه التحركات منذ وقت طويل مع حكومة العراق، وأن عملية نقل القواعد ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد العراقية، التي تستضيف قوات التحالف، أو الوضع المستمر لجائحة كورونا في العراق.

من جهته ذكر العميد فنسنت بارکر، مدير شؤون الاستدامة في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب؛ أن قوات التحالف ستبقى في العراق بدعوة من الحكومة، وستستمر في تقديم المشورة في العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

واستضافت قاعدة الحبانية منذ عام 2015، قوات من مشاة البحرية الأميركية، وقوات إيطالية وكندية وأسترالية عملت على تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة لها خلال القتال ضد "داعش".

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