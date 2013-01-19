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"تعليم نجران" يشارك في "أسبوع التلاحم الوطني"

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني" برعاية أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بتعليم نجران، عبدالله الشهري، أن المشاركة تضمنت إقامة جناح بالمعرض يتيح للزوار الاطلاع على البرامج التي يقدمها تعليم نجران وإداراته المختلفة، ويستعرض عددًا من البرامج والمبادرات النوعية التي قدمها، كما يبرز الجناح من خلال الشاشات المتوفرة عددًا من البرامج والجهود التي يقدمها تعليم المنطقة للطلاب والطالبات، وعرض الأنشطة التي تقدم لهم، إضافة لمعرض لعدد من الأعمال الفنية التي احتوت على اللوحات الوطنية وعدد من اللوحات التشكيلية التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتجسد معاني التلاحم الوطني والتعايش.

وأكد "الشهري" أن مشاركة تعليم نجران تأتي إيمانًا بأهمية المشاركة في المناسبات والأنشطة والفعاليات الوطنية، مشيدًا بما شهده "أسبوع التلاحم الوطني" من فعاليات ومبادرات نوعية بما يسهم في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني للمحافظة على اللحمة الوطنية وترسيخ وتنمية ممارساتها وتعزيز قيم الحوار والوسطية والاعتدال والتسامح.

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"تعليم نجران" يشارك في "أسبوع التلاحم الوطني"
سبق

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني" برعاية أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بتعليم نجران، عبدالله الشهري، أن المشاركة تضمنت إقامة جناح بالمعرض يتيح للزوار الاطلاع على البرامج التي يقدمها تعليم نجران وإداراته المختلفة، ويستعرض عددًا من البرامج والمبادرات النوعية التي قدمها، كما يبرز الجناح من خلال الشاشات المتوفرة عددًا من البرامج والجهود التي يقدمها تعليم المنطقة للطلاب والطالبات، وعرض الأنشطة التي تقدم لهم، إضافة لمعرض لعدد من الأعمال الفنية التي احتوت على اللوحات الوطنية وعدد من اللوحات التشكيلية التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتجسد معاني التلاحم الوطني والتعايش.

وأكد "الشهري" أن مشاركة تعليم نجران تأتي إيمانًا بأهمية المشاركة في المناسبات والأنشطة والفعاليات الوطنية، مشيدًا بما شهده "أسبوع التلاحم الوطني" من فعاليات ومبادرات نوعية بما يسهم في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني للمحافظة على اللحمة الوطنية وترسيخ وتنمية ممارساتها وتعزيز قيم الحوار والوسطية والاعتدال والتسامح.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
03:33 PM

"تعليم نجران" يشارك في "أسبوع التلاحم الوطني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني" برعاية أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بتعليم نجران، عبدالله الشهري، أن المشاركة تضمنت إقامة جناح بالمعرض يتيح للزوار الاطلاع على البرامج التي يقدمها تعليم نجران وإداراته المختلفة، ويستعرض عددًا من البرامج والمبادرات النوعية التي قدمها، كما يبرز الجناح من خلال الشاشات المتوفرة عددًا من البرامج والجهود التي يقدمها تعليم المنطقة للطلاب والطالبات، وعرض الأنشطة التي تقدم لهم، إضافة لمعرض لعدد من الأعمال الفنية التي احتوت على اللوحات الوطنية وعدد من اللوحات التشكيلية التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتجسد معاني التلاحم الوطني والتعايش.

وأكد "الشهري" أن مشاركة تعليم نجران تأتي إيمانًا بأهمية المشاركة في المناسبات والأنشطة والفعاليات الوطنية، مشيدًا بما شهده "أسبوع التلاحم الوطني" من فعاليات ومبادرات نوعية بما يسهم في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني للمحافظة على اللحمة الوطنية وترسيخ وتنمية ممارساتها وتعزيز قيم الحوار والوسطية والاعتدال والتسامح.

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