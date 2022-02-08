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البرلمان الكويتي يصوت على حجب الثقة عن وزير الخارجية 16 فبراير

"ناصر" اتُهم بتبديد المال العام ومخالفة القوانين

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم (الثلاثاء)، أن البرلمان سيعقد جلسة خاصة في 16 فبراير الجاري؛ للتصويت على اقتراح قدمه 10 نواب بحجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه في البرلمان اليوم.

ويقضي الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعدم التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير قبل مضي 8 أيام على تقديم الطلب من 10 نواب.

وتمحور الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري، حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير، وفقًاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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البرلمان الكويتي يصوت على حجب الثقة عن وزير الخارجية 16 فبراير
سبق

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم (الثلاثاء)، أن البرلمان سيعقد جلسة خاصة في 16 فبراير الجاري؛ للتصويت على اقتراح قدمه 10 نواب بحجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه في البرلمان اليوم.

ويقضي الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعدم التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير قبل مضي 8 أيام على تقديم الطلب من 10 نواب.

وتمحور الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري، حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير، وفقًاً لـ"رويترز".

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:54 PM

البرلمان الكويتي يصوت على حجب الثقة عن وزير الخارجية 16 فبراير

"ناصر" اتُهم بتبديد المال العام ومخالفة القوانين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم (الثلاثاء)، أن البرلمان سيعقد جلسة خاصة في 16 فبراير الجاري؛ للتصويت على اقتراح قدمه 10 نواب بحجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه في البرلمان اليوم.

ويقضي الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعدم التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير قبل مضي 8 أيام على تقديم الطلب من 10 نواب.

وتمحور الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري، حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير، وفقًاً لـ"رويترز".

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