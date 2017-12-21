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"بوتين" يتوعد بالردّ "عسكريًّا وتقنيًّا" على التهديدات الغربية

عبّر عن قلقه من نشر منظومات صواريخ أمريكية قرب حدود بلاده

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بالردّ "عسكريًّا وتقنيًّا" إذا لم يضع خصومُه الغربيون حدًّا لسياستهم التي تعتبرها روسيا عدوانية على خلفية التوتر المتزايد حول أوكرانيا.

وقال "بوتين" في كلمة ألقاها أثناء اجتماع هيئة وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "لا نطلب لأنفسنا أي ظروف استثنائية، إذ تدعو روسيا إلى ضمان أمن متساوٍ وغير منقسم في كل الفضاء الأوراسي".

وأضاف أنه "في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية وتقنية انتقامية مناسبة.. من حق موسكو أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمن روسيا وسيادتها".

وعبّر "بوتين" أيضًا عن قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية، معتبرًا في نفس الوقت أن "الغرب هو المسؤول عن التوترات العالمية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بوتين" يتوعد بالردّ "عسكريًّا وتقنيًّا" على التهديدات الغربية
سبق

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بالردّ "عسكريًّا وتقنيًّا" إذا لم يضع خصومُه الغربيون حدًّا لسياستهم التي تعتبرها روسيا عدوانية على خلفية التوتر المتزايد حول أوكرانيا.

وقال "بوتين" في كلمة ألقاها أثناء اجتماع هيئة وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "لا نطلب لأنفسنا أي ظروف استثنائية، إذ تدعو روسيا إلى ضمان أمن متساوٍ وغير منقسم في كل الفضاء الأوراسي".

وأضاف أنه "في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية وتقنية انتقامية مناسبة.. من حق موسكو أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمن روسيا وسيادتها".

وعبّر "بوتين" أيضًا عن قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية، معتبرًا في نفس الوقت أن "الغرب هو المسؤول عن التوترات العالمية".

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
02:51 PM

"بوتين" يتوعد بالردّ "عسكريًّا وتقنيًّا" على التهديدات الغربية

عبّر عن قلقه من نشر منظومات صواريخ أمريكية قرب حدود بلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بالردّ "عسكريًّا وتقنيًّا" إذا لم يضع خصومُه الغربيون حدًّا لسياستهم التي تعتبرها روسيا عدوانية على خلفية التوتر المتزايد حول أوكرانيا.

وقال "بوتين" في كلمة ألقاها أثناء اجتماع هيئة وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "لا نطلب لأنفسنا أي ظروف استثنائية، إذ تدعو روسيا إلى ضمان أمن متساوٍ وغير منقسم في كل الفضاء الأوراسي".

وأضاف أنه "في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية وتقنية انتقامية مناسبة.. من حق موسكو أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمن روسيا وسيادتها".

وعبّر "بوتين" أيضًا عن قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية، معتبرًا في نفس الوقت أن "الغرب هو المسؤول عن التوترات العالمية".

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