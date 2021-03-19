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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا.
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا.
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
02:51 PM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
176

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا.
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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