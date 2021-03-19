نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا. وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-19 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 02:51 PM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.