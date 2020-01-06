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برعاية "سبق".. الرياض تحتضن "مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع"

بـ 22 ساعة معتمدة من "هيئة التخصصات الصحية"

تحتضن الرياض أواخر شهر يناير الحالي مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع، والذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "الشريك الاستراتيجي الداعم للجمعية"، وتنطلق فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2020م في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويمثل المؤتمر، وللمرة الرابعة على التوالي، مساعي الجمعية مع صناع القرار في خدمة المصابين بالمرض، والمطالبة بشمول مرضى ألزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة وإدراجهم ضمن القائمة التي تكفل للمريض وأسرته كافة الحقوق والتشريعات، والتي تواكب اهتمام وتوصيات الدولة بقضية ألزهايمر والمصابين به وكبار السن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يقدمان كل أشكال الدعم والمساندة لتلك القضية، ولكل ما من شأنه خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وتأتي مواكبة الجمعية مع الرؤية السديدة 2030 والتي وضعتها الجمعية من ضمن أولوياتها وخططها الاستراتيجية، حيث عقدت الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات، ومنهم الصحية والاجتماعية، لبذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بتلك الفئة الغالية، والتعامل مع مرض ألزهايمر في جميع مراحله، والعمل على إيجاد مجتمع واع بذلك المرض من خلال متابعتنا ودعمنا للبحوث العلمية الخلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى خدمة المصابين بالمرض ألزهايمر، الواقع والمأمول وكافة مجالات الوقاية والرعاية، وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون على المستويات كافة، إضافة إلى بحث سبل تحسين حياة المصابين بألزهايمر.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية هي: كيفية التعامل مع المريض في المراحل المتقدمة، وأهمية الوقاية من المرض، وتطوير مجالات العلاج والأدوية، والجانب القانوني للمريض وأسرته، وأخيراً أهمية التشخيص ومراحله.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي من المملكة وخارجها، كما يصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية للمؤتمر، والاتفاقيات والشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات والشخصيات الداعمين لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة.

ودعت الجمعية الراغبين بالتسجيل في المؤتمر من المختصين والمهتمين والعاملين في الحقل الصحي ومراكز رعاية كبار السن وغيرها من الجهات ذات العلاقة، إلى تعبئة استمارة التسجيل في الرابط الموجود على شبكة الإنترنت www.alz.org.sa الخاص بالمؤتمر.

الرياض مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "سبق".. الرياض تحتضن "مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع"
سبق
تحتضن الرياض أواخر شهر يناير الحالي مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع، والذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "الشريك الاستراتيجي الداعم للجمعية"، وتنطلق فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2020م في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويمثل المؤتمر، وللمرة الرابعة على التوالي، مساعي الجمعية مع صناع القرار في خدمة المصابين بالمرض، والمطالبة بشمول مرضى ألزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة وإدراجهم ضمن القائمة التي تكفل للمريض وأسرته كافة الحقوق والتشريعات، والتي تواكب اهتمام وتوصيات الدولة بقضية ألزهايمر والمصابين به وكبار السن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يقدمان كل أشكال الدعم والمساندة لتلك القضية، ولكل ما من شأنه خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وتأتي مواكبة الجمعية مع الرؤية السديدة 2030 والتي وضعتها الجمعية من ضمن أولوياتها وخططها الاستراتيجية، حيث عقدت الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات، ومنهم الصحية والاجتماعية، لبذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بتلك الفئة الغالية، والتعامل مع مرض ألزهايمر في جميع مراحله، والعمل على إيجاد مجتمع واع بذلك المرض من خلال متابعتنا ودعمنا للبحوث العلمية الخلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى خدمة المصابين بالمرض ألزهايمر، الواقع والمأمول وكافة مجالات الوقاية والرعاية، وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون على المستويات كافة، إضافة إلى بحث سبل تحسين حياة المصابين بألزهايمر.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية هي: كيفية التعامل مع المريض في المراحل المتقدمة، وأهمية الوقاية من المرض، وتطوير مجالات العلاج والأدوية، والجانب القانوني للمريض وأسرته، وأخيراً أهمية التشخيص ومراحله.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي من المملكة وخارجها، كما يصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية للمؤتمر، والاتفاقيات والشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات والشخصيات الداعمين لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة.

ودعت الجمعية الراغبين بالتسجيل في المؤتمر من المختصين والمهتمين والعاملين في الحقل الصحي ومراكز رعاية كبار السن وغيرها من الجهات ذات العلاقة، إلى تعبئة استمارة التسجيل في الرابط الموجود على شبكة الإنترنت www.alz.org.sa الخاص بالمؤتمر.
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
10:15 PM

برعاية "سبق".. الرياض تحتضن "مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع"

بـ 22 ساعة معتمدة من "هيئة التخصصات الصحية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتضن الرياض أواخر شهر يناير الحالي مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع، والذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "الشريك الاستراتيجي الداعم للجمعية"، وتنطلق فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2020م في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويمثل المؤتمر، وللمرة الرابعة على التوالي، مساعي الجمعية مع صناع القرار في خدمة المصابين بالمرض، والمطالبة بشمول مرضى ألزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة وإدراجهم ضمن القائمة التي تكفل للمريض وأسرته كافة الحقوق والتشريعات، والتي تواكب اهتمام وتوصيات الدولة بقضية ألزهايمر والمصابين به وكبار السن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يقدمان كل أشكال الدعم والمساندة لتلك القضية، ولكل ما من شأنه خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وتأتي مواكبة الجمعية مع الرؤية السديدة 2030 والتي وضعتها الجمعية من ضمن أولوياتها وخططها الاستراتيجية، حيث عقدت الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات، ومنهم الصحية والاجتماعية، لبذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بتلك الفئة الغالية، والتعامل مع مرض ألزهايمر في جميع مراحله، والعمل على إيجاد مجتمع واع بذلك المرض من خلال متابعتنا ودعمنا للبحوث العلمية الخلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى خدمة المصابين بالمرض ألزهايمر، الواقع والمأمول وكافة مجالات الوقاية والرعاية، وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون على المستويات كافة، إضافة إلى بحث سبل تحسين حياة المصابين بألزهايمر.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية هي: كيفية التعامل مع المريض في المراحل المتقدمة، وأهمية الوقاية من المرض، وتطوير مجالات العلاج والأدوية، والجانب القانوني للمريض وأسرته، وأخيراً أهمية التشخيص ومراحله.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي من المملكة وخارجها، كما يصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية للمؤتمر، والاتفاقيات والشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات والشخصيات الداعمين لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة.

ودعت الجمعية الراغبين بالتسجيل في المؤتمر من المختصين والمهتمين والعاملين في الحقل الصحي ومراكز رعاية كبار السن وغيرها من الجهات ذات العلاقة، إلى تعبئة استمارة التسجيل في الرابط الموجود على شبكة الإنترنت www.alz.org.sa الخاص بالمؤتمر.

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