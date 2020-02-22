45 محاضرة عن طب الأطفال خلال المؤتمر الثالث لصحة الطفل بجامعة المؤسس

بمشاركة أطباء في الكلية الملكية البريطانية

يبحث المؤتمر الثالث لصحة الطفل الذي ينظمه قسم الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع جمعية طب الأطفال السعودية، في الحادي عشر من مارس المقبل، مستجدات تخصص طب وجراحة الأطفال.

وأوضح رئيس المؤتمر البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أن "المؤتمر يناقش في 45 محاضرة كل ما يتعلق بطب الأطفال، منها الجديد في تشخيص وعلاج حالات فقدان الوعي، والتبول اللا إرادي، واضطرابات السلوك، والتوحد، واضطرابات القلب والكلى، وأمراض الربو والحساسية، واختناق التنفس أثناء النوم، واستخدام المضادات الحيوية في الأطفال بين الاستخدام الحكيم والزائد، وتأثير التكنولوجيا على الأطفال".

كما يناقش اللقاء طب قلب الأطفال، والغدد الصماء، والسمنة، وأمراض الرئة، والدم والأورام، والحساسية، والأمراض العصبية، وأمراض الكلى، والرضاعة الطبيعية، وقصر القامة.

وأشار "الأغا" إلى أن المؤتمر يتضمن 3 فعاليات علمية مصاحبة، وتشمل الدورة المكثفة لتخصص طب الأطفال لطلبة وطالبات الطب، والدورة المكثفة لتخصص البورد السعودي لطب الأطفال، وندوة التمريض المكثفة، بجانب مشاركة أطباء الأطفال في الكلية الملكية البريطانية في تقديم محاضرات وورش العمل خلال المؤتمر.

وخلص إلى القول إن هيئة التخصصات الصحية اعتمدت ٢٨ ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر، و٨ ساعات لورش العمل.