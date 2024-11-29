التحالف ينفذ 15 استهدافًا للميليشيا في مأرب والجوف: أدت لمقتل 85 إرهابيًا

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ودمرت 12 آلية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من المليشيا.