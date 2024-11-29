النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحالف ينفذ 15 استهدافًا للميليشيا في مأرب والجوف: أدت لمقتل 85 إرهابيًا

خلال الـ 24 ساعة الماضية..  ودمرت 12 آلية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من المليشيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التحالف ينفذ 15 استهدافًا للميليشيا في مأرب والجوف: أدت لمقتل 85 إرهابيًا
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من المليشيا.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:43 PM

التحالف ينفذ 15 استهدافًا للميليشيا في مأرب والجوف: أدت لمقتل 85 إرهابيًا

خلال الـ 24 ساعة الماضية..  ودمرت 12 آلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
1,126

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من المليشيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,303

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة