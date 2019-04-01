بالفيديو.. تدخّل جماعي ينقذ مسنًّا على "حافة الموت"

أمريكا تشهد معدلات انتحار مرتفعة

تدخّل المارة ورجال شرطة في مدينة نيويورك الأمريكية، في الوقت المناسب، وتمكنوا من إنقاذ رجل مسن كان على وشك الانتحار عن طريق رمي نفسه من أعلى جسر "فيرازانو"، يوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو، اثنين من قائدي السيارات على الجسر ومعهم عناصر الشرطة وهم يسحبون الرجل الذي يبلغ 79 من عمره، وكان مصممًا على وضع حد لحياته، على الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وكشف مقطع فيديو أن الرجل الذي كاد أن يلقي بنفسه، لم يصب بأذى خلال محاولة الانتحار الفاشلة؛ وفق ما نقلته "نيويورك بوست".

ولأن الرجل المسنّ كان مقاومًا بشدة؛ استعانت الشرطة بسبعة من عناصرها حتى تثنيه عن الانتحار وتعيده إلى الحياة مجددًا، وذكر المصدر أن الرجل تم نقله لمستشفى قريب من الجسر حتى يتلقى العلاج؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وتشهد الولايات المتحدة معدلات انتحار مرتفعة؛ بحسب مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وفي 2014، وصل عدد من وضعوا حدًا لحياتهم إلى 44 ألفًا و965 شخصًا.

وتكشف الأرقام المقلقة أن عدد المنتحرين زاد بنسبة 24% بين سنتيْ 1999 و2014، وقفز معدل الانتحار من 10.5 من كل مئة ألف نسمة إلى 13 من كل مئة ألف نسمة.