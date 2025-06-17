النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيشة .. ضخ أكثر من 16 ألف متر مكعب من مياه الوجيد يوميًا

المحافظ وجّه بالوقوف على ما تم تداوله عن شحها وارتفاع أسعار الصهاريج

وجّه محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة فرع خدمات المياه في المحافظة بالوقوف على ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حول شح المياه وارتفاع أسعار صهاريج المياه في محافظة بيشة والرفع بالأسباب والإشكاليات والوضع الحالي لاستهلاك المياه في المحافظة.

من جهة أخرى أكد مدير فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة عطية الثقفي أن محافظة بيشة يتم الضخ لها من مشروع مياه الوجيد بكمية تقدر بـ ١٦,٥٠٠ م٣ يوميًا، علمًا بأن استهلاك المياه بالمحافظة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٩م لم تتجاوز ١٠,٠٠٠م٣ يوميًا.

وأشار إلى أنه يتم توزيع المياه حسب الكميات الموردة على محطات أشياب المحافظة على النحو التالي:

محطة أشياب بيشة ( ٤٦٠٠م٣)

محطة أشياب الدحو ( ٣٥٠٠ م٣)

محطة أشياب الحفاير ( ١٦٠٠ م٣)

محطة أشياب سد الملك فهد ( ٦٥٠ م٣) شبكة المياة ( ٦٠٠٠ م٣ ).

وأضاف أن الإشكاليات تعود إلى عدم التزام أصحاب الصهاريج بالحضور لمحطات الأشياب بحجة شح المياه والاستعانة بمياه الآبار لرفع الأسعار على المستهلكين وقد تم تكليف فرق عمل لتتبع الصهاريج المخالفة لذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار من قِبل سائقي الصهاريج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بيشة .. ضخ أكثر من 16 ألف متر مكعب من مياه الوجيد يوميًا
سبق

وجّه محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة فرع خدمات المياه في المحافظة بالوقوف على ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حول شح المياه وارتفاع أسعار صهاريج المياه في محافظة بيشة والرفع بالأسباب والإشكاليات والوضع الحالي لاستهلاك المياه في المحافظة.

من جهة أخرى أكد مدير فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة عطية الثقفي أن محافظة بيشة يتم الضخ لها من مشروع مياه الوجيد بكمية تقدر بـ ١٦,٥٠٠ م٣ يوميًا، علمًا بأن استهلاك المياه بالمحافظة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٩م لم تتجاوز ١٠,٠٠٠م٣ يوميًا.

وأشار إلى أنه يتم توزيع المياه حسب الكميات الموردة على محطات أشياب المحافظة على النحو التالي:

محطة أشياب بيشة ( ٤٦٠٠م٣)

محطة أشياب الدحو ( ٣٥٠٠ م٣)

محطة أشياب الحفاير ( ١٦٠٠ م٣)

محطة أشياب سد الملك فهد ( ٦٥٠ م٣) شبكة المياة ( ٦٠٠٠ م٣ ).

وأضاف أن الإشكاليات تعود إلى عدم التزام أصحاب الصهاريج بالحضور لمحطات الأشياب بحجة شح المياه والاستعانة بمياه الآبار لرفع الأسعار على المستهلكين وقد تم تكليف فرق عمل لتتبع الصهاريج المخالفة لذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار من قِبل سائقي الصهاريج.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:31 AM

بيشة .. ضخ أكثر من 16 ألف متر مكعب من مياه الوجيد يوميًا

المحافظ وجّه بالوقوف على ما تم تداوله عن شحها وارتفاع أسعار الصهاريج

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
1,137

وجّه محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة فرع خدمات المياه في المحافظة بالوقوف على ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حول شح المياه وارتفاع أسعار صهاريج المياه في محافظة بيشة والرفع بالأسباب والإشكاليات والوضع الحالي لاستهلاك المياه في المحافظة.

من جهة أخرى أكد مدير فرع خدمات المياه بمحافظة بيشة عطية الثقفي أن محافظة بيشة يتم الضخ لها من مشروع مياه الوجيد بكمية تقدر بـ ١٦,٥٠٠ م٣ يوميًا، علمًا بأن استهلاك المياه بالمحافظة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٩م لم تتجاوز ١٠,٠٠٠م٣ يوميًا.

وأشار إلى أنه يتم توزيع المياه حسب الكميات الموردة على محطات أشياب المحافظة على النحو التالي:

محطة أشياب بيشة ( ٤٦٠٠م٣)

محطة أشياب الدحو ( ٣٥٠٠ م٣)

محطة أشياب الحفاير ( ١٦٠٠ م٣)

محطة أشياب سد الملك فهد ( ٦٥٠ م٣) شبكة المياة ( ٦٠٠٠ م٣ ).

وأضاف أن الإشكاليات تعود إلى عدم التزام أصحاب الصهاريج بالحضور لمحطات الأشياب بحجة شح المياه والاستعانة بمياه الآبار لرفع الأسعار على المستهلكين وقد تم تكليف فرق عمل لتتبع الصهاريج المخالفة لذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار من قِبل سائقي الصهاريج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,155
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,900
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة