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مصدر عراقي: السفارة الأمريكية في بغداد أجلت عددًا من موظّفيها

أشار إلى أنها دخلت في حالة إنذار منذ أيام

نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصدر عراقي، اليوم (الأربعاء)؛ أن السفارة الأمريكية في بغداد أجلت بعض موظفيها.

ونسب "آر تي" إلى المصدر قوله: "إن السفارة الأمريكية في بغداد قامت خلال الأسابيع الماضية بإجلاء عدد من موظفيها غير الضروريين إلى خارج العراق، بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد".

وذكر المصدر أن "السفارة دخلت منذ أيام في حالة إنذار بعد التهديدات التي تعرّضت لها من قبل ميليشيات مسلحة.

السفارة الأمريكية في بغداد

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مصدر عراقي: السفارة الأمريكية في بغداد أجلت عددًا من موظّفيها
سبق

نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصدر عراقي، اليوم (الأربعاء)؛ أن السفارة الأمريكية في بغداد أجلت بعض موظفيها.

ونسب "آر تي" إلى المصدر قوله: "إن السفارة الأمريكية في بغداد قامت خلال الأسابيع الماضية بإجلاء عدد من موظفيها غير الضروريين إلى خارج العراق، بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد".

وذكر المصدر أن "السفارة دخلت منذ أيام في حالة إنذار بعد التهديدات التي تعرّضت لها من قبل ميليشيات مسلحة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
07:09 PM

مصدر عراقي: السفارة الأمريكية في بغداد أجلت عددًا من موظّفيها

أشار إلى أنها دخلت في حالة إنذار منذ أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصدر عراقي، اليوم (الأربعاء)؛ أن السفارة الأمريكية في بغداد أجلت بعض موظفيها.

ونسب "آر تي" إلى المصدر قوله: "إن السفارة الأمريكية في بغداد قامت خلال الأسابيع الماضية بإجلاء عدد من موظفيها غير الضروريين إلى خارج العراق، بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد".

وذكر المصدر أن "السفارة دخلت منذ أيام في حالة إنذار بعد التهديدات التي تعرّضت لها من قبل ميليشيات مسلحة.

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