وزير الإعلام يلتقي نظيره الباكستاني ويزور مقر التلفزيون الحكومي بإسلام آباد

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات

التقى وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الجمعة، في إسلام آباد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فؤاد حسين شودري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية باكستان.

وفي التفاصيل، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقام "العواد" بزيارة لمقر التلفزيون الحكومي الباكستاني يرافقه معالي وزير الإعلام الباكستاني حيث أعرب عن سعادته بما شاهده من إمكانيات فنية وتقنية لدى التلفزيون الباكستاني.

والتقى وزير الإعلام السعودي بنخبة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين الباكستانيين في البيت السعودي بإسلام آباد، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي تكريماً له والوفد المرافق.