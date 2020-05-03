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"تجارة نجران" تنفذ 3365 جولة تفتيشية لمنافذ البيع وتباشر 735 بلاغًا وشكوى مغالاة في الأسعار

استهدفت مخازن والسلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحطات الوقود

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال شهر إبريل الماضي، 3365 جولة تفتيشية على منافذ البيع، ومحطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها، للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 735 بلاغًا وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها، ورصد 220 مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومنافذ البيع، ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

نجران وزارة التجارة

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"تجارة نجران" تنفذ 3365 جولة تفتيشية لمنافذ البيع وتباشر 735 بلاغًا وشكوى مغالاة في الأسعار
سبق

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال شهر إبريل الماضي، 3365 جولة تفتيشية على منافذ البيع، ومحطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها، للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 735 بلاغًا وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها، ورصد 220 مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومنافذ البيع، ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:42 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:22 PM

"تجارة نجران" تنفذ 3365 جولة تفتيشية لمنافذ البيع وتباشر 735 بلاغًا وشكوى مغالاة في الأسعار

استهدفت مخازن والسلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحطات الوقود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال شهر إبريل الماضي، 3365 جولة تفتيشية على منافذ البيع، ومحطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها، للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 735 بلاغًا وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها، ورصد 220 مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومنافذ البيع، ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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