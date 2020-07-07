النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 217108

"زين السعودية" تغطي جميع مناطق المملكة بشبكة الجيل الخامس 5G

الدغيثر: تشكّل القاعدة الأساس التي يُبنى عليها مستقبل الخدمات الرقمية

أعلنت "زين السعودية" عن استكمالها تغطية مناطق المملكة كافة بشبكة الجيل الخامس (5G)، بعد أن أتّمت تغطية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ما يرفع عدد المدن المغطاة إلى 30 مدينة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أهمية هذه الخطوة التي تؤكّد التزام الشركة بتعزيز التحوّل الرقمي ليشمل كل مناطق المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدّماً في توفير الخدمات بالاعتماد على قاعدة تقنية عصرية ومتطوّرة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المتمثّلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعاون "زين" مع أبرز شركات التقنية العالمية، بما يحقق أهداف الرؤية أيضاً، في نقل المعرفة وتوطين الخبرات في هذا المجال.

وأشار الدغيثر إلى أن شبكة الجيل الخامس (5G) تشكّل القاعدة الأساس التي يُبنى عليها مستقبل الخدمات الرقمية في العالم، والتي باتت عصب المجمتعات المعاصرة، مؤكداً أن خدمات "زين السعودية" تسهم بشكلٍ محوري في تعزيز جودة قطاع الاتصالات في المملكة واستدامة النشاط الاقتصادي، وهو ما تجسد مؤخراً مع جائحة "كورونا المستجد"، وذلك بفضل الخطوات الاستباقية للشركة في الاستثمار المبكّر وفي تطوير ونشر شبكة الجيل الخامس (5G) على أوسع نطاق.

وأضاف: "سنلمس تغيّرات هائلة في سلوك الأفراد الذين ستتعزّز قدراتهم للاستفادة من قطاعات مختلفة، بفضل مزايا الخدمات الرقمية التي سيحصلون عليها بشكلٍ أفضل، وأسهل، وأسرع؛ وذلك سواء عبر إنترنت الأشياء، إضافة إلى التغيير الذي سيحدثه الجيل الخامس في قطاع الأعمال وتمكين التحول الرقمي لمختلف القطاعات، والخدمات الطبية، والترفيه الرقمي، والتعليم، وخدمة المدفوعات الرقمية وغيرها، وبما ينسجم مع التحوّل القائم في المملكة نحو التقنيات الذكية لجودة حياة أفضل".

وشدد الدغيثر على أنّ خدمات الجيل الخامس (5G) تمثّل داعماً محفّزاً لتشجيع الابتكار على أكثر من صعيد، وتحفيز تطوير قطاعات جديدة في المملكة تفتح الباب على حقبة جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزز في الوقت نفسه من توفير فرص وظائف جديدة للشباب السعودي.

يذكر أن "زين السعودية" فازت مؤخراً بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة، من قبل موقع SpeedTest الشهير التابع لشركة "أوكلا" Ookla، والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، ما يؤكد على موثوقية أداء خدماتها عبر شبكة الجيل الخامس، كما حصلت في وقت سابق على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات في دورتها الثالثة عشرة، كما فازت أيضاً بجائزة CommsMEA لأفضل مشغل في الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"زين السعودية" تغطي جميع مناطق المملكة بشبكة الجيل الخامس 5G
سبق

أعلنت "زين السعودية" عن استكمالها تغطية مناطق المملكة كافة بشبكة الجيل الخامس (5G)، بعد أن أتّمت تغطية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ما يرفع عدد المدن المغطاة إلى 30 مدينة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أهمية هذه الخطوة التي تؤكّد التزام الشركة بتعزيز التحوّل الرقمي ليشمل كل مناطق المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدّماً في توفير الخدمات بالاعتماد على قاعدة تقنية عصرية ومتطوّرة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المتمثّلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعاون "زين" مع أبرز شركات التقنية العالمية، بما يحقق أهداف الرؤية أيضاً، في نقل المعرفة وتوطين الخبرات في هذا المجال.

وأشار الدغيثر إلى أن شبكة الجيل الخامس (5G) تشكّل القاعدة الأساس التي يُبنى عليها مستقبل الخدمات الرقمية في العالم، والتي باتت عصب المجمتعات المعاصرة، مؤكداً أن خدمات "زين السعودية" تسهم بشكلٍ محوري في تعزيز جودة قطاع الاتصالات في المملكة واستدامة النشاط الاقتصادي، وهو ما تجسد مؤخراً مع جائحة "كورونا المستجد"، وذلك بفضل الخطوات الاستباقية للشركة في الاستثمار المبكّر وفي تطوير ونشر شبكة الجيل الخامس (5G) على أوسع نطاق.

وأضاف: "سنلمس تغيّرات هائلة في سلوك الأفراد الذين ستتعزّز قدراتهم للاستفادة من قطاعات مختلفة، بفضل مزايا الخدمات الرقمية التي سيحصلون عليها بشكلٍ أفضل، وأسهل، وأسرع؛ وذلك سواء عبر إنترنت الأشياء، إضافة إلى التغيير الذي سيحدثه الجيل الخامس في قطاع الأعمال وتمكين التحول الرقمي لمختلف القطاعات، والخدمات الطبية، والترفيه الرقمي، والتعليم، وخدمة المدفوعات الرقمية وغيرها، وبما ينسجم مع التحوّل القائم في المملكة نحو التقنيات الذكية لجودة حياة أفضل".

وشدد الدغيثر على أنّ خدمات الجيل الخامس (5G) تمثّل داعماً محفّزاً لتشجيع الابتكار على أكثر من صعيد، وتحفيز تطوير قطاعات جديدة في المملكة تفتح الباب على حقبة جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزز في الوقت نفسه من توفير فرص وظائف جديدة للشباب السعودي.

يذكر أن "زين السعودية" فازت مؤخراً بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة، من قبل موقع SpeedTest الشهير التابع لشركة "أوكلا" Ookla، والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، ما يؤكد على موثوقية أداء خدماتها عبر شبكة الجيل الخامس، كما حصلت في وقت سابق على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات في دورتها الثالثة عشرة، كما فازت أيضاً بجائزة CommsMEA لأفضل مشغل في الشرق الأوسط.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:09 PM

"زين السعودية" تغطي جميع مناطق المملكة بشبكة الجيل الخامس 5G

الدغيثر: تشكّل القاعدة الأساس التي يُبنى عليها مستقبل الخدمات الرقمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,073

أعلنت "زين السعودية" عن استكمالها تغطية مناطق المملكة كافة بشبكة الجيل الخامس (5G)، بعد أن أتّمت تغطية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ما يرفع عدد المدن المغطاة إلى 30 مدينة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أهمية هذه الخطوة التي تؤكّد التزام الشركة بتعزيز التحوّل الرقمي ليشمل كل مناطق المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدّماً في توفير الخدمات بالاعتماد على قاعدة تقنية عصرية ومتطوّرة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المتمثّلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعاون "زين" مع أبرز شركات التقنية العالمية، بما يحقق أهداف الرؤية أيضاً، في نقل المعرفة وتوطين الخبرات في هذا المجال.

وأشار الدغيثر إلى أن شبكة الجيل الخامس (5G) تشكّل القاعدة الأساس التي يُبنى عليها مستقبل الخدمات الرقمية في العالم، والتي باتت عصب المجمتعات المعاصرة، مؤكداً أن خدمات "زين السعودية" تسهم بشكلٍ محوري في تعزيز جودة قطاع الاتصالات في المملكة واستدامة النشاط الاقتصادي، وهو ما تجسد مؤخراً مع جائحة "كورونا المستجد"، وذلك بفضل الخطوات الاستباقية للشركة في الاستثمار المبكّر وفي تطوير ونشر شبكة الجيل الخامس (5G) على أوسع نطاق.

وأضاف: "سنلمس تغيّرات هائلة في سلوك الأفراد الذين ستتعزّز قدراتهم للاستفادة من قطاعات مختلفة، بفضل مزايا الخدمات الرقمية التي سيحصلون عليها بشكلٍ أفضل، وأسهل، وأسرع؛ وذلك سواء عبر إنترنت الأشياء، إضافة إلى التغيير الذي سيحدثه الجيل الخامس في قطاع الأعمال وتمكين التحول الرقمي لمختلف القطاعات، والخدمات الطبية، والترفيه الرقمي، والتعليم، وخدمة المدفوعات الرقمية وغيرها، وبما ينسجم مع التحوّل القائم في المملكة نحو التقنيات الذكية لجودة حياة أفضل".

وشدد الدغيثر على أنّ خدمات الجيل الخامس (5G) تمثّل داعماً محفّزاً لتشجيع الابتكار على أكثر من صعيد، وتحفيز تطوير قطاعات جديدة في المملكة تفتح الباب على حقبة جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزز في الوقت نفسه من توفير فرص وظائف جديدة للشباب السعودي.

يذكر أن "زين السعودية" فازت مؤخراً بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة، من قبل موقع SpeedTest الشهير التابع لشركة "أوكلا" Ookla، والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، ما يؤكد على موثوقية أداء خدماتها عبر شبكة الجيل الخامس، كما حصلت في وقت سابق على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات في دورتها الثالثة عشرة، كما فازت أيضاً بجائزة CommsMEA لأفضل مشغل في الشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,861
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,627
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,865

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة