صحيفة: لماذا تأخّر إعلان قائمة برشلونة المسافرة إلى السعودية؟

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأحد، عن سرّ تأخر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في إعلان قائمة فريقه المسافر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يطير برشلونة إلى السعودية، اليوم الاثنين؛ لملاقاة ريال مدريد، على ملعب الملك فهد بالرياض، مساء الأربعاء المقبل، في نصف النهائي الأول للسوبر الإسباني.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن برشلونة سيخوض مرانه الأخير في إسبانيا، صباح الاثنين، يعقبه الإعلان عن قائمة الفريق المسافر إلى السعودية.

وأضافت الصحيفة أن "تشافي" ينتظر حسم وضعية بيدري غونزاليس وفيران توريس، المصابين بفيروس كورونا، حيث من المقرر أن تظهر نتيجة اختبار كلا اللاعبين اليوم الاثنين.

ومن المقرر الاستعانة برونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ في رحلة الفريق إلى السعودية، رغم إصابتهما يوم الأربعاء الماضي في مباراة الكأس أمام ليناريس.

وتعرض "أراوخو" لكسر في إصبعين بيده اليمنى، واضطر للخضوع لعملية جراحية يوم الجمعة، بينما عانى "دي يونغ" من إصابة في القدم، ويأمل "تشافي" أن يتعافى قبل كلاسيكو الأربعاء.

في الوقت ذاته، تأكد غياب سيرجي روبرتو ومارتن برايثوايت وإريك غارسيا عن المشاركة في السوبر الإسباني من جراء الإصابة.