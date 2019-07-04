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"المعجب" يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب في مواجهة جرائم الإرهاب

قال إنها ستنظر كثيراً من القضايا لدعم المواقف العربية بالمحافل الدولية

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأهمية الكبرى لإنشاء جمعية النواب العموم العرب للتنسيق ودعم المواقف العربية بشأن عدد من القضايا والجرائم التي تواجه العالم العربي وعلى رأسها جريمة الإرهاب.

وتفصيلاً، قال "المعجب" في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع توقيع المبادئ الحاكمة للجمعية "النظام التأسيسي" الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة اليوم: " إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على اجتماع كلمة العرب فقد تمت الموافقة على إنشاء هذه الجمعية التي تعنى بقضايا النيابة العامة في الدول العربية".

وأضاف أن "هذه الجمعية بإذن الله ستنظر في كثير من القضايا، وستدعم المواقف العربية في المحافل الدولية فيما يخص مكافحة الجرائم ومنها الجريمة التي هي محط أنظار الجميع وتكافحها المملكة بكل قوة وهي جريمة الإرهاب".


وشدد النائب العام على أن الجمعية ستكون داعماً قوياً لمكافحة هذه الجريمة التي تهم العالم كله ومنه العالم العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعجب" يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب في مواجهة جرائم الإرهاب
سبق

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأهمية الكبرى لإنشاء جمعية النواب العموم العرب للتنسيق ودعم المواقف العربية بشأن عدد من القضايا والجرائم التي تواجه العالم العربي وعلى رأسها جريمة الإرهاب.

وتفصيلاً، قال "المعجب" في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع توقيع المبادئ الحاكمة للجمعية "النظام التأسيسي" الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة اليوم: " إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على اجتماع كلمة العرب فقد تمت الموافقة على إنشاء هذه الجمعية التي تعنى بقضايا النيابة العامة في الدول العربية".

وأضاف أن "هذه الجمعية بإذن الله ستنظر في كثير من القضايا، وستدعم المواقف العربية في المحافل الدولية فيما يخص مكافحة الجرائم ومنها الجريمة التي هي محط أنظار الجميع وتكافحها المملكة بكل قوة وهي جريمة الإرهاب".


وشدد النائب العام على أن الجمعية ستكون داعماً قوياً لمكافحة هذه الجريمة التي تهم العالم كله ومنه العالم العربي.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:54 AM

"المعجب" يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب في مواجهة جرائم الإرهاب

قال إنها ستنظر كثيراً من القضايا لدعم المواقف العربية بالمحافل الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأهمية الكبرى لإنشاء جمعية النواب العموم العرب للتنسيق ودعم المواقف العربية بشأن عدد من القضايا والجرائم التي تواجه العالم العربي وعلى رأسها جريمة الإرهاب.

وتفصيلاً، قال "المعجب" في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع توقيع المبادئ الحاكمة للجمعية "النظام التأسيسي" الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة اليوم: " إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على اجتماع كلمة العرب فقد تمت الموافقة على إنشاء هذه الجمعية التي تعنى بقضايا النيابة العامة في الدول العربية".

وأضاف أن "هذه الجمعية بإذن الله ستنظر في كثير من القضايا، وستدعم المواقف العربية في المحافل الدولية فيما يخص مكافحة الجرائم ومنها الجريمة التي هي محط أنظار الجميع وتكافحها المملكة بكل قوة وهي جريمة الإرهاب".


وشدد النائب العام على أن الجمعية ستكون داعماً قوياً لمكافحة هذه الجريمة التي تهم العالم كله ومنه العالم العربي.

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