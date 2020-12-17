وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من إدارات التعليم ومكافحة المخدرات والمرور بالمنطقة؛ لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي تبدأ الأحد المقبل. جاء ذلك لدى ترؤسه في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اجتماعاً حضره مديرو التعليم والمرور ومكافحة المخدرات بالمنطقة، وتخلله استعراض لخططها خلال فترة الاختبارات. وقدّم مدير مكافحة المخدرات في المنطقة اللواء محمد القرني، شرحاً عن خطة المديرية والتي تنقسم إلى شقين وقائي وميداني، حيث يتم تنفيذ حملات ومبادرات توعوية لطلاب المدارس قبل فترة الاختبارات حول مخاطر المخدرات يصاحبها تكثيف الحملات الميدانية على المدارس. واستمع الأمير "بدر" إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة اللواء سلمان الجميعي، ومساعد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فواز الأنصاري، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، والتي تركّز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسة والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية؛ من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية. وقدّم مديرو عموم تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، وجدة الدكتور سعد المسعودي، والطائف الدكتور طلال اللهيبي، خططهم المتزامنة مع فترة الاختبارات التي يأتي في مقدمتها ضبط وقت خروج الطلاب من المدارس، وبث رسائل توعوية لأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى تخصيص مرشدين صحيين داخل المدارس بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

اختبارات مكة.. "بدر بن سلطان" يوجه بلجنة من "التعليم" و"مكافحة المخدرات" و"المرور" متعب البقمي سبق 2019-12-17 وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من إدارات التعليم ومكافحة المخدرات والمرور بالمنطقة؛ لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي تبدأ الأحد المقبل.



جاء ذلك لدى ترؤسه في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اجتماعاً حضره مديرو التعليم والمرور ومكافحة المخدرات بالمنطقة، وتخلله استعراض لخططها خلال فترة الاختبارات.



وقدّم مدير مكافحة المخدرات في المنطقة اللواء محمد القرني، شرحاً عن خطة المديرية والتي تنقسم إلى شقين وقائي وميداني، حيث يتم تنفيذ حملات ومبادرات توعوية لطلاب المدارس قبل فترة الاختبارات حول مخاطر المخدرات يصاحبها تكثيف الحملات الميدانية على المدارس.



واستمع الأمير "بدر" إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة اللواء سلمان الجميعي، ومساعد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فواز الأنصاري، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، والتي تركّز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسة والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية؛ من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية.



وقدّم مديرو عموم تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، وجدة الدكتور سعد المسعودي، والطائف الدكتور طلال اللهيبي، خططهم المتزامنة مع فترة الاختبارات التي يأتي في مقدمتها ضبط وقت خروج الطلاب من المدارس، وبث رسائل توعوية لأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى تخصيص مرشدين صحيين داخل المدارس بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 03:39 PM

اختبارات مكة.. "بدر بن سلطان" يوجه بلجنة من "التعليم" و"مكافحة المخدرات" و"المرور" لتنسيق الجهود وتوحيدها بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة





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وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من إدارات التعليم ومكافحة المخدرات والمرور بالمنطقة؛ لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي تبدأ الأحد المقبل.



جاء ذلك لدى ترؤسه في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اجتماعاً حضره مديرو التعليم والمرور ومكافحة المخدرات بالمنطقة، وتخلله استعراض لخططها خلال فترة الاختبارات.



وقدّم مدير مكافحة المخدرات في المنطقة اللواء محمد القرني، شرحاً عن خطة المديرية والتي تنقسم إلى شقين وقائي وميداني، حيث يتم تنفيذ حملات ومبادرات توعوية لطلاب المدارس قبل فترة الاختبارات حول مخاطر المخدرات يصاحبها تكثيف الحملات الميدانية على المدارس.



واستمع الأمير "بدر" إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة اللواء سلمان الجميعي، ومساعد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فواز الأنصاري، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، والتي تركّز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسة والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية؛ من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية.



وقدّم مديرو عموم تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، وجدة الدكتور سعد المسعودي، والطائف الدكتور طلال اللهيبي، خططهم المتزامنة مع فترة الاختبارات التي يأتي في مقدمتها ضبط وقت خروج الطلاب من المدارس، وبث رسائل توعوية لأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى تخصيص مرشدين صحيين داخل المدارس بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.