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زيادة بمقدار 100 ألف طلب للسياحة الداخلية بالمملكة خلال شهر واحد

مقارنة بعدد الطلبات خلال يوليو العام الماضي

كشف مركز الأبحاث والدراسات السياحية (ماس)، التابع للهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع الطلب على مستوى السياحة المحلية؛ حيث بلغ عدد الرحلات 3 ملايين رحلة في شهر يوليو 2019، مقابل 2.9 مليون رحلة في شهر يوليو 2018، بزيادة 100 ألف طلب.

وارتفع إنفاق السياحة المحلية إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال في يوليو من عام 2018، ليصل إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة إلى 5.9 مليار ريال، وهو ذات الرقم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية، في 30 يوليو الماضي، عن أداء الطلب السياحي خلال الربع الثاني لعام 2019؛ حيث ذكر المركز أن إجمالي حجم الإنفاق السياحة بالمملكة بلغ 32.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 20.8 مليار ريال كإنفاق للسياحة الوافدة (تمثل 64.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق)، و11.6 مليار ريال من السياحة المحلية.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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زيادة بمقدار 100 ألف طلب للسياحة الداخلية بالمملكة خلال شهر واحد
سبق

كشف مركز الأبحاث والدراسات السياحية (ماس)، التابع للهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع الطلب على مستوى السياحة المحلية؛ حيث بلغ عدد الرحلات 3 ملايين رحلة في شهر يوليو 2019، مقابل 2.9 مليون رحلة في شهر يوليو 2018، بزيادة 100 ألف طلب.

وارتفع إنفاق السياحة المحلية إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال في يوليو من عام 2018، ليصل إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة إلى 5.9 مليار ريال، وهو ذات الرقم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية، في 30 يوليو الماضي، عن أداء الطلب السياحي خلال الربع الثاني لعام 2019؛ حيث ذكر المركز أن إجمالي حجم الإنفاق السياحة بالمملكة بلغ 32.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 20.8 مليار ريال كإنفاق للسياحة الوافدة (تمثل 64.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق)، و11.6 مليار ريال من السياحة المحلية.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
07:17 PM

زيادة بمقدار 100 ألف طلب للسياحة الداخلية بالمملكة خلال شهر واحد

مقارنة بعدد الطلبات خلال يوليو العام الماضي

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خالد خليل - الرياض
0
833

كشف مركز الأبحاث والدراسات السياحية (ماس)، التابع للهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع الطلب على مستوى السياحة المحلية؛ حيث بلغ عدد الرحلات 3 ملايين رحلة في شهر يوليو 2019، مقابل 2.9 مليون رحلة في شهر يوليو 2018، بزيادة 100 ألف طلب.

وارتفع إنفاق السياحة المحلية إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال في يوليو من عام 2018، ليصل إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة إلى 5.9 مليار ريال، وهو ذات الرقم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية، في 30 يوليو الماضي، عن أداء الطلب السياحي خلال الربع الثاني لعام 2019؛ حيث ذكر المركز أن إجمالي حجم الإنفاق السياحة بالمملكة بلغ 32.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 20.8 مليار ريال كإنفاق للسياحة الوافدة (تمثل 64.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق)، و11.6 مليار ريال من السياحة المحلية.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,126
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,959
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,907
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,111

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