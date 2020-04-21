"تحداني من بيتك".. أول مبادرة لـ"شبابية المجاردة" عن بُعد ورصدت جائزة قيِّمة للبطل

﻿ للترفيه عن الشباب والمساهمة في بقائهم بمنازلهم للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة عن بدء التسجيل في بطولة البلايستيشن الأولى لكرة القدم عن بُعد للترفيه عن الشباب والمساهمة في بقائهم في منازلهم تنفيذًا لأوامر حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار كورونا وتم رصد جائزة مالية قيمة للبطل.

يأتي هذا ضمن مبادرة (نشامى عسير) والتي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للحد من تفشي جائحة كورونا وضمن المبادرات المجتمعية لمحافظة المجاردة، وبإشراف ومتابعة محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة علي حنفان العمري.

وأوضح عبدالرحمن علي الشهري رئيس الدورة أمين اللجنة الشبابية بالمحافظة وممثل محافظة المجاردة في مجلس منطقة عسير، أن بطولة البلايستيشن أون لاين FIFA20 تعد الأولى على مستوى محافظة المجاردة والتي أقيمت تحت شعار (تحداني .. من بيتك) ابتداءً من أمس الأول الأحد وحتى الأربعاء ٢٩ / ٨ / ١٤٤١ھ سعيًا من اللجنة الشبابية للترفيه عن الشباب في ظل بقائهم في منازلهم تنفيذًا لأوامر حكومتنا الرشيدة؛ من أجل صحتهم وسلامتهم، إضافة إلى المساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا ببقاء الشباب مدة أطول في منازلهم.

وأوضح الشهري أن التسجيل يكون عبر الرابط https://forms.gle/We298y5kca587nSb9 وأنه تم رصد جائزة مالية قيمة للبطل، حفظ الله وطننا من كل مكروه، ودام عزك يا وطن.