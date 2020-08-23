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"الزايدي" مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بإدارة تعليم الخرج

أصدر نائب وزير التعليم الدكتورعبدالرحمن العاصمي، قراراً بتمديد تكليف عبدالله بن عاقل الزايدي، مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بإدارة التعليم بمحافظة الخرج، لمدة عامين.

ويعد الزايدي من الكفاءات التربوية والتعليمية ذات الخبرة التربوية والتعليمية والتطويرية في الميدان التربوي والعمل الإداري، وصاحب سجل حافل بالعطاء والتميز والإنجازات.

وعبّر مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية "بنين"، عن بالغ فخره واعتزازه بثقة المسؤولين في الوزارة، وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، معبراً عن أمله في القيام بمهامه وخدمة وطنه والميدان التربوي على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات المسؤولين في الارتقاء بالمسيرة المباركة للتعليم بمحافظة الخرج.

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"الزايدي" مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بإدارة تعليم الخرج
سبق

أصدر نائب وزير التعليم الدكتورعبدالرحمن العاصمي، قراراً بتمديد تكليف عبدالله بن عاقل الزايدي، مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بإدارة التعليم بمحافظة الخرج، لمدة عامين.

ويعد الزايدي من الكفاءات التربوية والتعليمية ذات الخبرة التربوية والتعليمية والتطويرية في الميدان التربوي والعمل الإداري، وصاحب سجل حافل بالعطاء والتميز والإنجازات.

وعبّر مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية "بنين"، عن بالغ فخره واعتزازه بثقة المسؤولين في الوزارة، وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، معبراً عن أمله في القيام بمهامه وخدمة وطنه والميدان التربوي على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات المسؤولين في الارتقاء بالمسيرة المباركة للتعليم بمحافظة الخرج.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:30 AM

"الزايدي" مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بإدارة تعليم الخرج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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أصدر نائب وزير التعليم الدكتورعبدالرحمن العاصمي، قراراً بتمديد تكليف عبدالله بن عاقل الزايدي، مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بإدارة التعليم بمحافظة الخرج، لمدة عامين.

ويعد الزايدي من الكفاءات التربوية والتعليمية ذات الخبرة التربوية والتعليمية والتطويرية في الميدان التربوي والعمل الإداري، وصاحب سجل حافل بالعطاء والتميز والإنجازات.

وعبّر مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية "بنين"، عن بالغ فخره واعتزازه بثقة المسؤولين في الوزارة، وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، معبراً عن أمله في القيام بمهامه وخدمة وطنه والميدان التربوي على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات المسؤولين في الارتقاء بالمسيرة المباركة للتعليم بمحافظة الخرج.

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