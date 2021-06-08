النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قطان" يلتقي وزير خارجية رواندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

ناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية بجمهورية رواندا اليوم، وزير خارجية جمهورية روندا فينست بيروتا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وعقب جلسة المباحثات، استمع وزير الدولة إلى إيجاز حول الفرص الاستثمارية في رواندا والشراكات الدولية التي تأمل رواندا تعزيزها مع المملكة.

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قطان" يلتقي وزير خارجية رواندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
سبق

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية بجمهورية رواندا اليوم، وزير خارجية جمهورية روندا فينست بيروتا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وعقب جلسة المباحثات، استمع وزير الدولة إلى إيجاز حول الفرص الاستثمارية في رواندا والشراكات الدولية التي تأمل رواندا تعزيزها مع المملكة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
03:47 PM

"قطان" يلتقي وزير خارجية رواندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

ناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
477

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية بجمهورية رواندا اليوم، وزير خارجية جمهورية روندا فينست بيروتا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وعقب جلسة المباحثات، استمع وزير الدولة إلى إيجاز حول الفرص الاستثمارية في رواندا والشراكات الدولية التي تأمل رواندا تعزيزها مع المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة