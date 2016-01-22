115 برنامجاً وورشة عمل لتدريب 32 نزيلة بـ"رعاية الفتيات" بالرياض

عُقِدت خلال الشهرين الماضيين

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين 115 برنامجاً داخلياً لـ32 فتاة من نزيلاتها المشمولات بالرعاية، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

اشتملت البرامج على مجموعة من الدورات التدريبية شملت: دورات الحاسب الآلي والخط العربي ومهارات التعامل مع الضغوط والمحاضرات الدينية، ومنها: دروس الصلاة وآداب الدعاء والوضوء وورش العمل الفنية والحرفية، مثل: فنون الديكوباج ودورة الفحم والموزاييك وتزيين الهدايا، بالإضافة إلى دورات التطوع التثقيفية وحلقات تحفيظ القرآن والبرامج الرياضية اليومية كتمارين المشي والقفز واللياقة، إلى جانب البرامج الترفيهية الداخلية التي تقام بالتعاون مع الفرق الاستعراضية والتطوعية الأخرى.

صاحب البرامج الإجابة على استفسارات المستفيدات وتدوين الاقتراحات والتوصيات، والكثير من العروض المرئية التوضيحية والأركان التعريفية، مع توزيع الهدايا والجوائز العينية على المستفيدات وتكريم الجهات المشاركة.

وقالت مديرة مؤسسة رعاية الفتيات صباح الزهراني: إن المؤسسة تسعى من خلال تنظيم مثل تلك البرامج إلى اكتشاف وتوظيف الطاقات الكامنة لدى النزيلات، واستنباط سلوكيات جيدة لديهن، واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي.