سجّل المواطنون في مدينة البندقية الشهيرة مشاهد لم يكن ليتخيلوها قبل بضعة أسابيع؛ بسبب شهرتها واكتظاظها بالسياح. ورصد المواطنون في مدينة البندقية إحدى أشهر مدن إيطاليا السياحية، مشاهد رائعة لقناديل البحر تتجول في أقنية المدينة. ووفق "سبوتنيك" التقط عالم الأحياء أندرو مانغوني، هذه المشاهد الفريدة في أقنية المدينة بالقرب من ساحة سانت مارك، وهي منطقة تعج بالسياح عادة، ووصف ظهور قناديل البحر "بالزائر الأنيق"؛ لكونها تتجول بهدوء وصمت. وساعد الحجر الصحي الذي فرض في المدينة على زيادة نقاوة وصفاء المياه في أقنية البندقية، بالإضافة إلى توقف حركة القوارب السياحية والمستخدمة في المدينة، بظهور هذا الحيوان المائي يتجول في المدينة. وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قال مانغوني: "تمكنت من تصوير قناديل البحر التي كانت قريبة من ساحة سانت مارك، كانت تسبح على عمق بضع بوصات فقط تحت سطح الماء".

مشاهد لم يكن يتخيل الإيطاليون حدوثها.. شاهد "الزائر الأنيق"يسبح في أقنية البندقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-26 سجّل المواطنون في مدينة البندقية الشهيرة مشاهد لم يكن ليتخيلوها قبل بضعة أسابيع؛ بسبب شهرتها واكتظاظها بالسياح.



ورصد المواطنون في مدينة البندقية إحدى أشهر مدن إيطاليا السياحية، مشاهد رائعة لقناديل البحر تتجول في أقنية المدينة.



ووفق "سبوتنيك" التقط عالم الأحياء أندرو مانغوني، هذه المشاهد الفريدة في أقنية المدينة بالقرب من ساحة سانت مارك، وهي منطقة تعج بالسياح عادة، ووصف ظهور قناديل البحر "بالزائر الأنيق"؛ لكونها تتجول بهدوء وصمت.



وساعد الحجر الصحي الذي فرض في المدينة على زيادة نقاوة وصفاء المياه في أقنية البندقية، بالإضافة إلى توقف حركة القوارب السياحية والمستخدمة في المدينة، بظهور هذا الحيوان المائي يتجول في المدينة.



وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قال مانغوني: "تمكنت من تصوير قناديل البحر التي كانت قريبة من ساحة سانت مارك، كانت تسبح على عمق بضع بوصات فقط تحت سطح الماء".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 02:10 PM

مشاهد لم يكن يتخيل الإيطاليون حدوثها.. شاهد "الزائر الأنيق"يسبح في أقنية البندقية الحجر الصحي الذي فُرض في المدينة ساعد على زيادة نقاوة وصفاء المياه





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سجّل المواطنون في مدينة البندقية الشهيرة مشاهد لم يكن ليتخيلوها قبل بضعة أسابيع؛ بسبب شهرتها واكتظاظها بالسياح.



ورصد المواطنون في مدينة البندقية إحدى أشهر مدن إيطاليا السياحية، مشاهد رائعة لقناديل البحر تتجول في أقنية المدينة.



ووفق "سبوتنيك" التقط عالم الأحياء أندرو مانغوني، هذه المشاهد الفريدة في أقنية المدينة بالقرب من ساحة سانت مارك، وهي منطقة تعج بالسياح عادة، ووصف ظهور قناديل البحر "بالزائر الأنيق"؛ لكونها تتجول بهدوء وصمت.



وساعد الحجر الصحي الذي فرض في المدينة على زيادة نقاوة وصفاء المياه في أقنية البندقية، بالإضافة إلى توقف حركة القوارب السياحية والمستخدمة في المدينة، بظهور هذا الحيوان المائي يتجول في المدينة.



وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قال مانغوني: "تمكنت من تصوير قناديل البحر التي كانت قريبة من ساحة سانت مارك، كانت تسبح على عمق بضع بوصات فقط تحت سطح الماء".