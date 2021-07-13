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"المياه" تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة الحجاج

أكّدت أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم

أعلنت شركة المياه الوطنية جاهزية خطتها التشغيلية والفنية واكتمال استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم.

وأوضحت الشركة أنها قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع التأكد من سلامة العاملين وتطبيق تعليمات الجهات المعنية وإرشاداتها بدقة.

وبينت أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها على مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة في موسم الحج، بالتنسيق الاستباقي مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير الكميات الكافية من إمدادات المياه، بكمية خزن تشغيلي وإستراتيجي تصل إلى 2.4 مليون متر مكعب.

وأكّدت الشركة حرصها على تقديم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية تضمن إيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدّسة، إضافة إلى تطبيق "تروية" الذي يتيح للحجيج معرفة مواقع مجمعات دورات المياه وتقديم البلاغات وغيرها من الخدمات المسخرة لضيوف الرحمن بعدة لغات مختلفة، كما تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية شبكة التبريد بمشعر مِنى.

وأضافت أن منظومتها التقنية تعمل وتدار بكوادر بشرية وطنية مدرّبة، مع التقيد بالإجراءات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن.

وقامت، من منطلق حرصها على ضمان جودة المياه؛ بتجهيز المختبر الدائم بمشعر مِنى، وكذلك المختبرات المتنقلة لجمع العينات من خلال الفرق الميدانية المؤهلة لتتم بعد ذلك عملية اختبار المياه وفق أعلى المعايير التي تضمن جودة وسلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وتقوم الشركة بإدارة عملياتها التشغيلية لمنظومة المياه عن طريق نظام المراقبة والتحكم الآلي (إسكادا) الذي تتم من خلاله إدارة ومراقبة المنظومة التشغيلية لشبكات المياه في المشاعر المقدّسة (مِنى، عرفات، مزدلفة).

وأشارت إلى استمرارية تقديم خدماتها للعملاء بمكة المكرّمة عبر فرعها الإلكتروني: (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها المتاح على الهواتف الذكية، الذي يقدم أكثر من 30 خدمة، منها: طلبات الصهاريج، وطلب التوصيلات، وقفل العدّاد وفتحه، كما يوفر التطبيق خيارات عدة للمدفوعات، وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة الحجاج
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية جاهزية خطتها التشغيلية والفنية واكتمال استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم.

وأوضحت الشركة أنها قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع التأكد من سلامة العاملين وتطبيق تعليمات الجهات المعنية وإرشاداتها بدقة.

وبينت أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها على مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة في موسم الحج، بالتنسيق الاستباقي مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير الكميات الكافية من إمدادات المياه، بكمية خزن تشغيلي وإستراتيجي تصل إلى 2.4 مليون متر مكعب.

وأكّدت الشركة حرصها على تقديم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية تضمن إيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدّسة، إضافة إلى تطبيق "تروية" الذي يتيح للحجيج معرفة مواقع مجمعات دورات المياه وتقديم البلاغات وغيرها من الخدمات المسخرة لضيوف الرحمن بعدة لغات مختلفة، كما تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية شبكة التبريد بمشعر مِنى.

وأضافت أن منظومتها التقنية تعمل وتدار بكوادر بشرية وطنية مدرّبة، مع التقيد بالإجراءات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن.

وقامت، من منطلق حرصها على ضمان جودة المياه؛ بتجهيز المختبر الدائم بمشعر مِنى، وكذلك المختبرات المتنقلة لجمع العينات من خلال الفرق الميدانية المؤهلة لتتم بعد ذلك عملية اختبار المياه وفق أعلى المعايير التي تضمن جودة وسلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وتقوم الشركة بإدارة عملياتها التشغيلية لمنظومة المياه عن طريق نظام المراقبة والتحكم الآلي (إسكادا) الذي تتم من خلاله إدارة ومراقبة المنظومة التشغيلية لشبكات المياه في المشاعر المقدّسة (مِنى، عرفات، مزدلفة).

وأشارت إلى استمرارية تقديم خدماتها للعملاء بمكة المكرّمة عبر فرعها الإلكتروني: (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها المتاح على الهواتف الذكية، الذي يقدم أكثر من 30 خدمة، منها: طلبات الصهاريج، وطلب التوصيلات، وقفل العدّاد وفتحه، كما يوفر التطبيق خيارات عدة للمدفوعات، وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
01:47 PM

"المياه" تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة الحجاج

أكّدت أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت شركة المياه الوطنية جاهزية خطتها التشغيلية والفنية واكتمال استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم.

وأوضحت الشركة أنها قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع التأكد من سلامة العاملين وتطبيق تعليمات الجهات المعنية وإرشاداتها بدقة.

وبينت أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها على مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة في موسم الحج، بالتنسيق الاستباقي مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير الكميات الكافية من إمدادات المياه، بكمية خزن تشغيلي وإستراتيجي تصل إلى 2.4 مليون متر مكعب.

وأكّدت الشركة حرصها على تقديم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية تضمن إيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدّسة، إضافة إلى تطبيق "تروية" الذي يتيح للحجيج معرفة مواقع مجمعات دورات المياه وتقديم البلاغات وغيرها من الخدمات المسخرة لضيوف الرحمن بعدة لغات مختلفة، كما تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية شبكة التبريد بمشعر مِنى.

وأضافت أن منظومتها التقنية تعمل وتدار بكوادر بشرية وطنية مدرّبة، مع التقيد بالإجراءات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن.

وقامت، من منطلق حرصها على ضمان جودة المياه؛ بتجهيز المختبر الدائم بمشعر مِنى، وكذلك المختبرات المتنقلة لجمع العينات من خلال الفرق الميدانية المؤهلة لتتم بعد ذلك عملية اختبار المياه وفق أعلى المعايير التي تضمن جودة وسلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وتقوم الشركة بإدارة عملياتها التشغيلية لمنظومة المياه عن طريق نظام المراقبة والتحكم الآلي (إسكادا) الذي تتم من خلاله إدارة ومراقبة المنظومة التشغيلية لشبكات المياه في المشاعر المقدّسة (مِنى، عرفات، مزدلفة).

وأشارت إلى استمرارية تقديم خدماتها للعملاء بمكة المكرّمة عبر فرعها الإلكتروني: (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها المتاح على الهواتف الذكية، الذي يقدم أكثر من 30 خدمة، منها: طلبات الصهاريج، وطلب التوصيلات، وقفل العدّاد وفتحه، كما يوفر التطبيق خيارات عدة للمدفوعات، وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

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