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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

فواز الحكير وشقيقاه يضعون "ماريوت كورت يارد" تحت تصرف وزارة الصحة

من مُنطلق "كُلنا مسؤول" واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة لأجل الوطن لمواجهة "كورونا"

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاس" للفنادق فواز الحكير وأخواه رجلا الأعمال سلمان الحكير وعبدالمجيد الحكير، أنه تجاوباً مع جهود الحكومة الرشيدة بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تقديم أفضل وأنجح السُبل في مواجهة خطر الجائحة العالمية فيروس "كورونا"، واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية من تكاتف وتعاون مع الوطن، ومن مُنطلق "كُلنا مسؤول" فإن المجموعة قامت بوضع فندقها "ماريوت كورت يارد" الرياض بِكامل طاقته الاستيعابية البالغة 230 غرفة وجناحاً دون مُقابل تحت تصرف وزارة الصحة؛ لمواجهة الجائحة العالمية فيروس#كورونا.

فواز الحكير ماريوت كورت يارد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فواز الحكير وشقيقاه يضعون "ماريوت كورت يارد" تحت تصرف وزارة الصحة
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاس" للفنادق فواز الحكير وأخواه رجلا الأعمال سلمان الحكير وعبدالمجيد الحكير، أنه تجاوباً مع جهود الحكومة الرشيدة بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تقديم أفضل وأنجح السُبل في مواجهة خطر الجائحة العالمية فيروس "كورونا"، واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية من تكاتف وتعاون مع الوطن، ومن مُنطلق "كُلنا مسؤول" فإن المجموعة قامت بوضع فندقها "ماريوت كورت يارد" الرياض بِكامل طاقته الاستيعابية البالغة 230 غرفة وجناحاً دون مُقابل تحت تصرف وزارة الصحة؛ لمواجهة الجائحة العالمية فيروس#كورونا.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:34 PM

فواز الحكير وشقيقاه يضعون "ماريوت كورت يارد" تحت تصرف وزارة الصحة

من مُنطلق "كُلنا مسؤول" واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة لأجل الوطن لمواجهة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاس" للفنادق فواز الحكير وأخواه رجلا الأعمال سلمان الحكير وعبدالمجيد الحكير، أنه تجاوباً مع جهود الحكومة الرشيدة بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تقديم أفضل وأنجح السُبل في مواجهة خطر الجائحة العالمية فيروس "كورونا"، واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية من تكاتف وتعاون مع الوطن، ومن مُنطلق "كُلنا مسؤول" فإن المجموعة قامت بوضع فندقها "ماريوت كورت يارد" الرياض بِكامل طاقته الاستيعابية البالغة 230 غرفة وجناحاً دون مُقابل تحت تصرف وزارة الصحة؛ لمواجهة الجائحة العالمية فيروس#كورونا.

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