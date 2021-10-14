النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة

تمت العملية وولادة طفل ذكر بكامل صحته

تمكن فريق طبي بمستشفى أحد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة بنجاح لسيدة سعودية تعاني من مشيمة متقدمة ملتصقة ومتغلغلة في جدار الرحم.

وبين "التجمع" أن السيدة تعاني تاريخًا مرضيًّا لقيصريات سابقة بعدد 4 مرات، وبالكشف عليها خلال الشهر التاسع من الحمل اتضح وجود مشيمة ملتصقة ومندغمة بجدار الرحم، ليقرر الفريق الطبي إجراء عملية قيصرية لها بشكل عاجل للتحكم في النزيف بعد ربط الشرايين الرحمية والحفاظ على الرحم، لافتًا إلى أنه تمت العملية بنجاح وولادة طفل ذكر بكامل صحته.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يتطلب مهارة فائقة حيث يصاحبها خطورة شديدة من النزيف أو استئصال للرحم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى أحد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة بنجاح لسيدة سعودية تعاني من مشيمة متقدمة ملتصقة ومتغلغلة في جدار الرحم.

وبين "التجمع" أن السيدة تعاني تاريخًا مرضيًّا لقيصريات سابقة بعدد 4 مرات، وبالكشف عليها خلال الشهر التاسع من الحمل اتضح وجود مشيمة ملتصقة ومندغمة بجدار الرحم، ليقرر الفريق الطبي إجراء عملية قيصرية لها بشكل عاجل للتحكم في النزيف بعد ربط الشرايين الرحمية والحفاظ على الرحم، لافتًا إلى أنه تمت العملية بنجاح وولادة طفل ذكر بكامل صحته.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يتطلب مهارة فائقة حيث يصاحبها خطورة شديدة من النزيف أو استئصال للرحم.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
04:28 PM

نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة

تمت العملية وولادة طفل ذكر بكامل صحته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
2,614

تمكن فريق طبي بمستشفى أحد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة بنجاح لسيدة سعودية تعاني من مشيمة متقدمة ملتصقة ومتغلغلة في جدار الرحم.

وبين "التجمع" أن السيدة تعاني تاريخًا مرضيًّا لقيصريات سابقة بعدد 4 مرات، وبالكشف عليها خلال الشهر التاسع من الحمل اتضح وجود مشيمة ملتصقة ومندغمة بجدار الرحم، ليقرر الفريق الطبي إجراء عملية قيصرية لها بشكل عاجل للتحكم في النزيف بعد ربط الشرايين الرحمية والحفاظ على الرحم، لافتًا إلى أنه تمت العملية بنجاح وولادة طفل ذكر بكامل صحته.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يتطلب مهارة فائقة حيث يصاحبها خطورة شديدة من النزيف أو استئصال للرحم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,490
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,907
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,657

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة