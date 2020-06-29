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خلال الميركاتو الصيفي .. الإكوادوري فالنسيا على رادار الأهلي

المُلقب بـ "سوبر مان"

كشفت تقارير صحفية مكسيكية أن النادي الأهلي السعودي مهتم بضم الإكوادوري، إنر فالنسيا، خلال الميركاتو الصيفي 2020، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع نادي تايجرز أونال المكسيكي.

وكان فالنسيا صاحب الـ30 عامًا قد وصل إلى النادي المكسيكي في عام 2017 من ويستهام الإنجليزي، وخاض المهاجم الإكوادوري 118 مباراة مع تايجرز، وسجل 34 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وقد نشر اللاعب قبل ساعات رسالة وداع إلى جماهير تايجرز، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” شكرًا للنادي على كل شيء.

وقالت صحيفة “abcnoticia"" المكسيكية، إن وجهة فالنسيا المقبلة غير معروفة، لكن بعض المصادر ذكرت أن هناك فرقًا في تركيا والسعودية تريد ضم اللاعب.


وأضافت أن غلطة سراي يرغب في استقطاب فالنسيا المُلقب بـ" سوبر مان"، كذلك فإن النادي الأهلي أحد الأندية المرشحة لضم اللاعب، وهو فريق سعودي يلعب في صفوفه دجانيني تافاريس أحد الأسماء المعروفة في الكرة المكسيكية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال الميركاتو الصيفي .. الإكوادوري فالنسيا على رادار الأهلي
سبق

كشفت تقارير صحفية مكسيكية أن النادي الأهلي السعودي مهتم بضم الإكوادوري، إنر فالنسيا، خلال الميركاتو الصيفي 2020، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع نادي تايجرز أونال المكسيكي.

وكان فالنسيا صاحب الـ30 عامًا قد وصل إلى النادي المكسيكي في عام 2017 من ويستهام الإنجليزي، وخاض المهاجم الإكوادوري 118 مباراة مع تايجرز، وسجل 34 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وقد نشر اللاعب قبل ساعات رسالة وداع إلى جماهير تايجرز، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” شكرًا للنادي على كل شيء.

وقالت صحيفة “abcnoticia"" المكسيكية، إن وجهة فالنسيا المقبلة غير معروفة، لكن بعض المصادر ذكرت أن هناك فرقًا في تركيا والسعودية تريد ضم اللاعب.


وأضافت أن غلطة سراي يرغب في استقطاب فالنسيا المُلقب بـ" سوبر مان"، كذلك فإن النادي الأهلي أحد الأندية المرشحة لضم اللاعب، وهو فريق سعودي يلعب في صفوفه دجانيني تافاريس أحد الأسماء المعروفة في الكرة المكسيكية.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:45 PM

خلال الميركاتو الصيفي .. الإكوادوري فالنسيا على رادار الأهلي

المُلقب بـ "سوبر مان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية مكسيكية أن النادي الأهلي السعودي مهتم بضم الإكوادوري، إنر فالنسيا، خلال الميركاتو الصيفي 2020، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع نادي تايجرز أونال المكسيكي.

وكان فالنسيا صاحب الـ30 عامًا قد وصل إلى النادي المكسيكي في عام 2017 من ويستهام الإنجليزي، وخاض المهاجم الإكوادوري 118 مباراة مع تايجرز، وسجل 34 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وقد نشر اللاعب قبل ساعات رسالة وداع إلى جماهير تايجرز، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” شكرًا للنادي على كل شيء.

وقالت صحيفة “abcnoticia"" المكسيكية، إن وجهة فالنسيا المقبلة غير معروفة، لكن بعض المصادر ذكرت أن هناك فرقًا في تركيا والسعودية تريد ضم اللاعب.


وأضافت أن غلطة سراي يرغب في استقطاب فالنسيا المُلقب بـ" سوبر مان"، كذلك فإن النادي الأهلي أحد الأندية المرشحة لضم اللاعب، وهو فريق سعودي يلعب في صفوفه دجانيني تافاريس أحد الأسماء المعروفة في الكرة المكسيكية.

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