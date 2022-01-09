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وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل الحجر بعد إصابة عامل في مكتبه بـ"كورونا"

أجرى اختباراً سريعاً للفيروس وظهرت نتيجته سلبية

ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، أنه يخضع لحجر صحي، بعد أن أجرى اختباراً سريعاً لفيروس كورونا، جاءت نتائجه سلبية؛ وذلك بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وبيّن المكتب أن "جانتس" سيجرى اختباراً آخر في وقت لاحق، كما سيخضع للحجر الصحي حتى ظهور نتائج الاختبارات، إذ لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بسبب ذلك، وفقاً لموقع "واي نت" الإسرائيلي.

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وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل الحجر بعد إصابة عامل في مكتبه بـ"كورونا"
سبق

ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، أنه يخضع لحجر صحي، بعد أن أجرى اختباراً سريعاً لفيروس كورونا، جاءت نتائجه سلبية؛ وذلك بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وبيّن المكتب أن "جانتس" سيجرى اختباراً آخر في وقت لاحق، كما سيخضع للحجر الصحي حتى ظهور نتائج الاختبارات، إذ لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بسبب ذلك، وفقاً لموقع "واي نت" الإسرائيلي.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
05:04 PM

وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل الحجر بعد إصابة عامل في مكتبه بـ"كورونا"

أجرى اختباراً سريعاً للفيروس وظهرت نتيجته سلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، أنه يخضع لحجر صحي، بعد أن أجرى اختباراً سريعاً لفيروس كورونا، جاءت نتائجه سلبية؛ وذلك بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وبيّن المكتب أن "جانتس" سيجرى اختباراً آخر في وقت لاحق، كما سيخضع للحجر الصحي حتى ظهور نتائج الاختبارات، إذ لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بسبب ذلك، وفقاً لموقع "واي نت" الإسرائيلي.

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