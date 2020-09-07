"مدير تعليم مكة" يطّلع على تفعيل منصات التعليم عن بُعد بالمدارس

أشاد بالبرنامج التدريبي عن "تيمز" الذي قدّمه أحد معلمي ثانوية سلمان الفارسي

أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، بالبرنامج التدريبي عن برنامج تيمز وتطبيقاته التعليمية الذي قدّمه المعلم حسن الهواري، بثانوية سلمان الفارسي، لزملائه المعلمين المداومين كإحدى المبادرات النوعية؛ داعياً إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي.

وزار الدكتور الزايدي، ميدانياً، صباح اليوم، كلاً من: مدرسة سلمان الفارسي الثانوية ومدرسة أبي محجن الثقفي المتوسطة وثانوية يزيد بن المنذر وثانوية الفراء التابعة لمكتب تعليم جنوب مكة المكرّمة؛ اطلع خلالها على تفعيل منصات التعليم عن بُعد، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.