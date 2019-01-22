أسطول حافلات.. شاهد اكتمال استعدادات "تعليم الليث" لعودة طلاب الابتدائي

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث اكتمال جاهزيتها واستعدادها لاستقبال العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، صباح غد الأحد. ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بهذه المناسبة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد، ومواصلة دراستهم بكل جد واجتهاد، مشيرًا إلى جاهزية "٢٢٣" مدرسة ابتدائية وروضة أطفال لاستقبال "١٦،٥٠٠" ألف طالب وطالبة من خلال النماذج والخطط والأدلة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة التعليم. ونوه "الحازمي" إلى الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا، وأشاد بجهود الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس؛ لدورهم البارز في إنجاح الاستعداد لبرنامج العودة الحضورية، كما أثنى على المعلمين والمعلمات، وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر للعودة. ودعا الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة أبنائهم أثناء مرحلة التعليم الحضوري؛ مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم. وأوضح "الحازمي" أن إدارة التعليم قد اعتمدت العديد من الخطط والبرامج التربوية والتعليمية والإرشادية والإعلامية والصحية والتقنية، بجانب التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ حرصًا من إدارة التعليم على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ومحفزة على التعلم. وتضمنت تلك الإجراءات تهيئة البيئة الصفية والمدرسية من خلال صيانة ونظافة وتعقيم المباني التعليمية، وتوزيع المواد الاحترازية، وإعادة توزيع الكراسي والطاولات، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، بما يحقق التباعد الجسدي، والتقليل من المخاطر، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والوقائية والملصقات التوعوية، وتجهيز غرف العزل في حالات الاشتباه أو الإصابة. من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية عبر كل المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس؛ حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ ومن أبرزها: الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة، تجنب التجمعات، لبس الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر، ترك مسافة آمنة بين طاولات الطلاب، تجنب استخدام أدوات الآخرين. واعتمدت إدارة التعليم خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، وجودة البيئة الصفية والمدرسية، وتوفر المواد الاحترازية، واللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية. وأطلق قسم التوجيه الطلابي بنين وبنات خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ للتخفيف من حدة القلق والخوف، بجانب العديد من البرامج الإرشادية والنفسية والتوعوية التي سيتم تفعيلها على مستوى المدارس. كما وضع قسم الشؤون الصحية المدرسية خطة صحية للتوعية والتثقيف الصحي والتعريف بالسلوكيات والعادات الصحية السليمة؛ حرصًا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات. وعلى صعيد آخر أكد قسم خدمات الطلاب جاهزية أسطول حافلات النقل، لنقل الطلاب والطالبات وإيصالهم إلى مدارسهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

أسطول حافلات.. شاهد اكتمال استعدادات "تعليم الليث" لعودة طلاب الابتدائي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-22 أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث اكتمال جاهزيتها واستعدادها لاستقبال العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، صباح غد الأحد.



ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بهذه المناسبة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد، ومواصلة دراستهم بكل جد واجتهاد، مشيرًا إلى جاهزية "٢٢٣" مدرسة ابتدائية وروضة أطفال لاستقبال "١٦،٥٠٠" ألف طالب وطالبة من خلال النماذج والخطط والأدلة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة التعليم.



ونوه "الحازمي" إلى الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا، وأشاد بجهود الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس؛ لدورهم البارز في إنجاح الاستعداد لبرنامج العودة الحضورية، كما أثنى على المعلمين والمعلمات، وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر للعودة.



ودعا الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة أبنائهم أثناء مرحلة التعليم الحضوري؛ مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.



وأوضح "الحازمي" أن إدارة التعليم قد اعتمدت العديد من الخطط والبرامج التربوية والتعليمية والإرشادية والإعلامية والصحية والتقنية، بجانب التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ حرصًا من إدارة التعليم على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ومحفزة على التعلم.



وتضمنت تلك الإجراءات تهيئة البيئة الصفية والمدرسية من خلال صيانة ونظافة وتعقيم المباني التعليمية، وتوزيع المواد الاحترازية، وإعادة توزيع الكراسي والطاولات، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، بما يحقق التباعد الجسدي، والتقليل من المخاطر، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والوقائية والملصقات التوعوية، وتجهيز غرف العزل في حالات الاشتباه أو الإصابة.



من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية عبر كل المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس؛ حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ ومن أبرزها: الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة، تجنب التجمعات، لبس الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر، ترك مسافة آمنة بين طاولات الطلاب، تجنب استخدام أدوات الآخرين.



واعتمدت إدارة التعليم خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، وجودة البيئة الصفية والمدرسية، وتوفر المواد الاحترازية، واللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية.



وأطلق قسم التوجيه الطلابي بنين وبنات خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ للتخفيف من حدة القلق والخوف، بجانب العديد من البرامج الإرشادية والنفسية والتوعوية التي سيتم تفعيلها على مستوى المدارس.



كما وضع قسم الشؤون الصحية المدرسية خطة صحية للتوعية والتثقيف الصحي والتعريف بالسلوكيات والعادات الصحية السليمة؛ حرصًا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.



وعلى صعيد آخر أكد قسم خدمات الطلاب جاهزية أسطول حافلات النقل، لنقل الطلاب والطالبات وإيصالهم إلى مدارسهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 03:02 PM

أسطول حافلات.. شاهد اكتمال استعدادات "تعليم الليث" لعودة طلاب الابتدائي 223 مدرسة جاهزة في المرحلتين.. و"الحازمي" يدعو الآباء لتعزيز الشراكة





A A A





1 مشاركة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث اكتمال جاهزيتها واستعدادها لاستقبال العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، صباح غد الأحد.



ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بهذه المناسبة بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد، ومواصلة دراستهم بكل جد واجتهاد، مشيرًا إلى جاهزية "٢٢٣" مدرسة ابتدائية وروضة أطفال لاستقبال "١٦،٥٠٠" ألف طالب وطالبة من خلال النماذج والخطط والأدلة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة التعليم.



ونوه "الحازمي" إلى الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا، وأشاد بجهود الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس؛ لدورهم البارز في إنجاح الاستعداد لبرنامج العودة الحضورية، كما أثنى على المعلمين والمعلمات، وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر للعودة.



ودعا الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة أبنائهم أثناء مرحلة التعليم الحضوري؛ مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.



وأوضح "الحازمي" أن إدارة التعليم قد اعتمدت العديد من الخطط والبرامج التربوية والتعليمية والإرشادية والإعلامية والصحية والتقنية، بجانب التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ حرصًا من إدارة التعليم على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ومحفزة على التعلم.



وتضمنت تلك الإجراءات تهيئة البيئة الصفية والمدرسية من خلال صيانة ونظافة وتعقيم المباني التعليمية، وتوزيع المواد الاحترازية، وإعادة توزيع الكراسي والطاولات، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، بما يحقق التباعد الجسدي، والتقليل من المخاطر، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والوقائية والملصقات التوعوية، وتجهيز غرف العزل في حالات الاشتباه أو الإصابة.



من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية عبر كل المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس؛ حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ ومن أبرزها: الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة، تجنب التجمعات، لبس الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر، ترك مسافة آمنة بين طاولات الطلاب، تجنب استخدام أدوات الآخرين.



واعتمدت إدارة التعليم خطة الجولات الميدانية لأكثر من 200 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد سير العمل في المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتفعيل خطط الاستعداد والتهيئة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، وجودة البيئة الصفية والمدرسية، وتوفر المواد الاحترازية، واللوحات والملصقات الإرشادية والتوعوية.



وأطلق قسم التوجيه الطلابي بنين وبنات خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ للتخفيف من حدة القلق والخوف، بجانب العديد من البرامج الإرشادية والنفسية والتوعوية التي سيتم تفعيلها على مستوى المدارس.



كما وضع قسم الشؤون الصحية المدرسية خطة صحية للتوعية والتثقيف الصحي والتعريف بالسلوكيات والعادات الصحية السليمة؛ حرصًا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.



وعلى صعيد آخر أكد قسم خدمات الطلاب جاهزية أسطول حافلات النقل، لنقل الطلاب والطالبات وإيصالهم إلى مدارسهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.