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برئاسة وزير العدل .."توجيهية" برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية تجتمع بمعهد الإدارة

بهدف رسم السياسات ورفع الكفاءة

بهدف رسم سياسات برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية المنفذ بمعهد الإدارة العامة ورفع كفاءته، والتأكد من تحقق رؤية الدبلوم ورسالته وأهدافه، وإقرار الممكنات اللازمة لتحقيق أهدافه؛ عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة اجتماعاً اليوم برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعضوية محمد بن سليمان العجاجي، ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وعضو مجلس الشورى الدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتور وائل بن محمد الإدريسي، والدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس، والدكتور رزق بن مقبول الريس، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الكنهل، والدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، والدكتور نجم بن عبدالله الزيد، والدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي.

وحضر الاجتماع نائب مدير عام المعهد الدكتور بدر بن شجاع الحربي، وأمين عام اللجنة التوجيهية الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وزير العدل الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف

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برئاسة وزير العدل .."توجيهية" برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية تجتمع بمعهد الإدارة
سبق

بهدف رسم سياسات برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية المنفذ بمعهد الإدارة العامة ورفع كفاءته، والتأكد من تحقق رؤية الدبلوم ورسالته وأهدافه، وإقرار الممكنات اللازمة لتحقيق أهدافه؛ عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة اجتماعاً اليوم برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعضوية محمد بن سليمان العجاجي، ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وعضو مجلس الشورى الدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتور وائل بن محمد الإدريسي، والدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس، والدكتور رزق بن مقبول الريس، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الكنهل، والدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، والدكتور نجم بن عبدالله الزيد، والدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي.

وحضر الاجتماع نائب مدير عام المعهد الدكتور بدر بن شجاع الحربي، وأمين عام اللجنة التوجيهية الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
05:23 PM

برئاسة وزير العدل .."توجيهية" برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية تجتمع بمعهد الإدارة

بهدف رسم السياسات ورفع الكفاءة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بهدف رسم سياسات برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية المنفذ بمعهد الإدارة العامة ورفع كفاءته، والتأكد من تحقق رؤية الدبلوم ورسالته وأهدافه، وإقرار الممكنات اللازمة لتحقيق أهدافه؛ عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة اجتماعاً اليوم برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعضوية محمد بن سليمان العجاجي، ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وعضو مجلس الشورى الدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتور وائل بن محمد الإدريسي، والدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس، والدكتور رزق بن مقبول الريس، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الكنهل، والدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، والدكتور نجم بن عبدالله الزيد، والدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي.

وحضر الاجتماع نائب مدير عام المعهد الدكتور بدر بن شجاع الحربي، وأمين عام اللجنة التوجيهية الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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