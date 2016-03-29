"رويترز": الرياح تعيد السفينة العالقة بقناة السويس إلى وضعها بعرض القناة

قبل محاولة القطر التالية.. وعقب جهود قامت بها 10 قاطرات عملاقة فجراً

كشفت وكالة "رويترز" أن السفينة العالقة في قناة السويس قد عادت إلى وضعها بعرض القناة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التطور جاء بفعل الرياح الشديدة، قبل محاولة القطر التالية.

يشار إلى أنه في فجر اليوم الاثنين، بدأت مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة، واشتركت لأول مرة في المناورات القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طناً، وهي القاطرة التي وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.



وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء تعويم السفينة بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.