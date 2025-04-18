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تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

"مشكاة بيشة" تضع مركز التأهيل ومبنى دار الحافظات تحت تصرف "الصحة"

إيماناً من الجمعية بما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

وضعت جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، مركز الجمعية للتأهيل والتطوير، ومبنى دار الحافظات النسائية، تحت تصرف وزارة الصحة، وتم تسليمهما للشؤون الصحية بمحافظة بيشة من منطلق "كلنا مسؤول" وإيماناً بما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح محمد مترك سياف مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم ببيشة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن باقة من المبادرات التي تقدمها الجمعية لكافة أفراد المجتمع (عن بُعد) والتي وجهتها للطفل والكبير وللرجل والمرأة، ومنها كذلك برنامج "همة طفل " الذي يستهدف الأطفال دون سن السابعة لحفظ آية الكرسي والفاتحة وقصار السور، وكذلك حلقات لتصحيح التلاوة للكبار وأخرى للشباب والفتيات لحفظ سورة البقرة أو الحفظ المفتوح وفق خطة مُعدة، والجمعية تعكف على إعداد مبادرات للأيام القادمة ولشهر رمضان المبارك.

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"مشكاة بيشة" تضع مركز التأهيل ومبنى دار الحافظات تحت تصرف "الصحة"
سبق

وضعت جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، مركز الجمعية للتأهيل والتطوير، ومبنى دار الحافظات النسائية، تحت تصرف وزارة الصحة، وتم تسليمهما للشؤون الصحية بمحافظة بيشة من منطلق "كلنا مسؤول" وإيماناً بما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح محمد مترك سياف مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم ببيشة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن باقة من المبادرات التي تقدمها الجمعية لكافة أفراد المجتمع (عن بُعد) والتي وجهتها للطفل والكبير وللرجل والمرأة، ومنها كذلك برنامج "همة طفل " الذي يستهدف الأطفال دون سن السابعة لحفظ آية الكرسي والفاتحة وقصار السور، وكذلك حلقات لتصحيح التلاوة للكبار وأخرى للشباب والفتيات لحفظ سورة البقرة أو الحفظ المفتوح وفق خطة مُعدة، والجمعية تعكف على إعداد مبادرات للأيام القادمة ولشهر رمضان المبارك.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
12:15 AM

"مشكاة بيشة" تضع مركز التأهيل ومبنى دار الحافظات تحت تصرف "الصحة"

إيماناً من الجمعية بما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

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سعود الدعجاني - بيشة
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وضعت جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، مركز الجمعية للتأهيل والتطوير، ومبنى دار الحافظات النسائية، تحت تصرف وزارة الصحة، وتم تسليمهما للشؤون الصحية بمحافظة بيشة من منطلق "كلنا مسؤول" وإيماناً بما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح محمد مترك سياف مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم ببيشة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن باقة من المبادرات التي تقدمها الجمعية لكافة أفراد المجتمع (عن بُعد) والتي وجهتها للطفل والكبير وللرجل والمرأة، ومنها كذلك برنامج "همة طفل " الذي يستهدف الأطفال دون سن السابعة لحفظ آية الكرسي والفاتحة وقصار السور، وكذلك حلقات لتصحيح التلاوة للكبار وأخرى للشباب والفتيات لحفظ سورة البقرة أو الحفظ المفتوح وفق خطة مُعدة، والجمعية تعكف على إعداد مبادرات للأيام القادمة ولشهر رمضان المبارك.

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