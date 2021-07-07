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"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية": جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة فعالة ضد متحور "دلتا"

خلال مؤتمر صحفي عُقِد بالقاهرة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور "دلتا".

وأعاد "المنظري" خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، السبب الرئيسي لإحجام الناس عن تلقي لقاح كورونا إلى المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، مشيراً إلى أن هناك إرشادات أصدرتها المنظمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، فضلاً عن عدد من النصائح للأفراد؛ لتوخي الحذر عند التجمعات.

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"الصحة العالمية": جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة فعالة ضد متحور "دلتا"
سبق

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور "دلتا".

وأعاد "المنظري" خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، السبب الرئيسي لإحجام الناس عن تلقي لقاح كورونا إلى المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، مشيراً إلى أن هناك إرشادات أصدرتها المنظمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، فضلاً عن عدد من النصائح للأفراد؛ لتوخي الحذر عند التجمعات.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
04:32 PM

"الصحة العالمية": جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة فعالة ضد متحور "دلتا"

خلال مؤتمر صحفي عُقِد بالقاهرة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور "دلتا".

وأعاد "المنظري" خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، السبب الرئيسي لإحجام الناس عن تلقي لقاح كورونا إلى المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، مشيراً إلى أن هناك إرشادات أصدرتها المنظمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، فضلاً عن عدد من النصائح للأفراد؛ لتوخي الحذر عند التجمعات.

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