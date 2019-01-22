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"ماكرون" يتصدر أحدث استطلاع للرأي قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية

حصل على 25% من الأصوات المحتملة

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدمه على خصومه، المنتمين لليمين ولليمين المتطرف، في أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد إبسوس- سوبرا ستيريا، ونشره اليوم (السبت)، قبل انتخابات أبريل المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن "ماكرون" حصل على 25 في المائة من الأصوات المحتملة، فيما حصلت كل من الجمهورية المحافظة فاليري بيكريس ومارين لوبن من حزب التجمع الوطني على 15.5 في المائة، بينما حصل إريك زيمور من اليمين المتطرف على دعم 13 في المائة، وفق الاستطلاع بشأن الجولة الأولى للانتخابات.

وأضافت أن جان لوك ميلانشون (يسار متطرف) تصدر ترتيب نوايا التصويت من بين قوى اليسار بـ 8 في المائة، أمام البيئي يانيك جادو الذي حصل على 7 في المائة، والوزير السابق كريستيان توبيرا المدعوم من الرئيس السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي حصل على 5 في المائة، ورئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو التي حصلت 3,5 في المائة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستطلع معهدا إبسوس-سوبرا ستيريا، آراء 12 ألفًا و542 شخصًا على الإنترنت، في الفترة بين 14 و17 يناير الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ماكرون" يتصدر أحدث استطلاع للرأي قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية
سبق

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدمه على خصومه، المنتمين لليمين ولليمين المتطرف، في أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد إبسوس- سوبرا ستيريا، ونشره اليوم (السبت)، قبل انتخابات أبريل المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن "ماكرون" حصل على 25 في المائة من الأصوات المحتملة، فيما حصلت كل من الجمهورية المحافظة فاليري بيكريس ومارين لوبن من حزب التجمع الوطني على 15.5 في المائة، بينما حصل إريك زيمور من اليمين المتطرف على دعم 13 في المائة، وفق الاستطلاع بشأن الجولة الأولى للانتخابات.

وأضافت أن جان لوك ميلانشون (يسار متطرف) تصدر ترتيب نوايا التصويت من بين قوى اليسار بـ 8 في المائة، أمام البيئي يانيك جادو الذي حصل على 7 في المائة، والوزير السابق كريستيان توبيرا المدعوم من الرئيس السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي حصل على 5 في المائة، ورئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو التي حصلت 3,5 في المائة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستطلع معهدا إبسوس-سوبرا ستيريا، آراء 12 ألفًا و542 شخصًا على الإنترنت، في الفترة بين 14 و17 يناير الجاري.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
05:41 PM

"ماكرون" يتصدر أحدث استطلاع للرأي قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية

حصل على 25% من الأصوات المحتملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدمه على خصومه، المنتمين لليمين ولليمين المتطرف، في أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد إبسوس- سوبرا ستيريا، ونشره اليوم (السبت)، قبل انتخابات أبريل المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن "ماكرون" حصل على 25 في المائة من الأصوات المحتملة، فيما حصلت كل من الجمهورية المحافظة فاليري بيكريس ومارين لوبن من حزب التجمع الوطني على 15.5 في المائة، بينما حصل إريك زيمور من اليمين المتطرف على دعم 13 في المائة، وفق الاستطلاع بشأن الجولة الأولى للانتخابات.

وأضافت أن جان لوك ميلانشون (يسار متطرف) تصدر ترتيب نوايا التصويت من بين قوى اليسار بـ 8 في المائة، أمام البيئي يانيك جادو الذي حصل على 7 في المائة، والوزير السابق كريستيان توبيرا المدعوم من الرئيس السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي حصل على 5 في المائة، ورئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو التي حصلت 3,5 في المائة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستطلع معهدا إبسوس-سوبرا ستيريا، آراء 12 ألفًا و542 شخصًا على الإنترنت، في الفترة بين 14 و17 يناير الجاري.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

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