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بتوقيع "هيئة الشرقية".. لوحات الشوارع والطرق توعي باحترازات "كورونا"

"الثبيتي": نشر المواد الوقائية والهادفة لتوعية المجتمع أحد مهام الأمر بالمعروف

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، برنامجاً توعوياً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتحظى بمتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوقيع "هيئة الشرقية".. لوحات الشوارع والطرق توعي باحترازات "كورونا"
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، برنامجاً توعوياً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتحظى بمتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
07:42 PM

بتوقيع "هيئة الشرقية".. لوحات الشوارع والطرق توعي باحترازات "كورونا"

"الثبيتي": نشر المواد الوقائية والهادفة لتوعية المجتمع أحد مهام الأمر بالمعروف

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حامد العلي - الرياض
0
696

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، برنامجاً توعوياً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتحظى بمتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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