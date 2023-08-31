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مسؤول كبير في طالبان: صنعنا التاريخ مرة أخرى.. والاحتلال الأمريكي انتهى

تعليقًا على انسحاب آخر دفعة من القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عامًا

اعتبر مسؤول كبير في طالبان أن الحركة "صنعت التاريخ"، وذلك تعليقًا على انسحاب آخر دفعة من القوات الأمريكية من أفغانستان، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كتب أنس حقاني في تغريدة على "تويتر": "لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان الذي استمر 20 سنة".

وتابع: "أنا سعيد جدًا لأنني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية".

وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان، بعد صراع استمر 20 سنة وانتهى باستعادة حركة طالبان المتشددة السيطرة على البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول كبير في طالبان: صنعنا التاريخ مرة أخرى.. والاحتلال الأمريكي انتهى
سبق

اعتبر مسؤول كبير في طالبان أن الحركة "صنعت التاريخ"، وذلك تعليقًا على انسحاب آخر دفعة من القوات الأمريكية من أفغانستان، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كتب أنس حقاني في تغريدة على "تويتر": "لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان الذي استمر 20 سنة".

وتابع: "أنا سعيد جدًا لأنني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية".

وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان، بعد صراع استمر 20 سنة وانتهى باستعادة حركة طالبان المتشددة السيطرة على البلاد.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
02:07 AM

مسؤول كبير في طالبان: صنعنا التاريخ مرة أخرى.. والاحتلال الأمريكي انتهى

تعليقًا على انسحاب آخر دفعة من القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر مسؤول كبير في طالبان أن الحركة "صنعت التاريخ"، وذلك تعليقًا على انسحاب آخر دفعة من القوات الأمريكية من أفغانستان، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كتب أنس حقاني في تغريدة على "تويتر": "لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان الذي استمر 20 سنة".

وتابع: "أنا سعيد جدًا لأنني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية".

وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان، بعد صراع استمر 20 سنة وانتهى باستعادة حركة طالبان المتشددة السيطرة على البلاد.

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