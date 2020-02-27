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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 16 عملية لمكافحة العمى بالجابون

فيما دشن مشروعًا لدعم وبناء القدرات بالصومال

قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فرانسفيل بجمهورية الجابون خلال اليوم الرابع من الحملة، بإجراء 16 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وكشفت على 350 شخصًا، كما تم توزيع 57 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 215 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

في سياق متصل وضمن جهود المركز دشن المركز بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي أمس، مشروع دعم بناء قدرات وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية الصومال.

وجرى التدشين في مقر الوزارة بالعاصمة مقديشو بحضور وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالي حمزة سعيد حمزة، ورئيس منظمة الغذاء العالمي بالصومال سيزار أرويو، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى تعزيز عمل الوزارة وتحسين القدرة التشغيلية للوفاء بالأعمال الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال عبر المساهمة من خلال الكوادر البشرية في تعزيز المراكز الإقليمية الإنسانية ومراكز إدارة الكوارث العاملة مع الوزارة، والإسهام في دعم هذه المراكز على المستويين المركزي والإقليمي بالمعدات والخدمات المناسبة في مجال تقنية المعلومات.

وتشمل أنشطة المشروع تنمية القدرات وتعزيزها من خلال تعيين مستشار لتقييم القدرات، وتنمية المهارات الأساسية والتطوير، ودعم حلول تقنية المعلومات للمكاتب الإقليمية والإنذار المبكر، ودعم وزارة الشؤون الإنسانية الصومالية بتوفير حساب نقل جوي للتحركات الإنسانية الأساسية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 16 عملية لمكافحة العمى بالجابون
سبق

قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فرانسفيل بجمهورية الجابون خلال اليوم الرابع من الحملة، بإجراء 16 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وكشفت على 350 شخصًا، كما تم توزيع 57 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 215 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

في سياق متصل وضمن جهود المركز دشن المركز بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي أمس، مشروع دعم بناء قدرات وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية الصومال.

وجرى التدشين في مقر الوزارة بالعاصمة مقديشو بحضور وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالي حمزة سعيد حمزة، ورئيس منظمة الغذاء العالمي بالصومال سيزار أرويو، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى تعزيز عمل الوزارة وتحسين القدرة التشغيلية للوفاء بالأعمال الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال عبر المساهمة من خلال الكوادر البشرية في تعزيز المراكز الإقليمية الإنسانية ومراكز إدارة الكوارث العاملة مع الوزارة، والإسهام في دعم هذه المراكز على المستويين المركزي والإقليمي بالمعدات والخدمات المناسبة في مجال تقنية المعلومات.

وتشمل أنشطة المشروع تنمية القدرات وتعزيزها من خلال تعيين مستشار لتقييم القدرات، وتنمية المهارات الأساسية والتطوير، ودعم حلول تقنية المعلومات للمكاتب الإقليمية والإنذار المبكر، ودعم وزارة الشؤون الإنسانية الصومالية بتوفير حساب نقل جوي للتحركات الإنسانية الأساسية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:42 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 16 عملية لمكافحة العمى بالجابون

فيما دشن مشروعًا لدعم وبناء القدرات بالصومال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فرانسفيل بجمهورية الجابون خلال اليوم الرابع من الحملة، بإجراء 16 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وكشفت على 350 شخصًا، كما تم توزيع 57 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 215 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

في سياق متصل وضمن جهود المركز دشن المركز بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي أمس، مشروع دعم بناء قدرات وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية الصومال.

وجرى التدشين في مقر الوزارة بالعاصمة مقديشو بحضور وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالي حمزة سعيد حمزة، ورئيس منظمة الغذاء العالمي بالصومال سيزار أرويو، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى تعزيز عمل الوزارة وتحسين القدرة التشغيلية للوفاء بالأعمال الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال عبر المساهمة من خلال الكوادر البشرية في تعزيز المراكز الإقليمية الإنسانية ومراكز إدارة الكوارث العاملة مع الوزارة، والإسهام في دعم هذه المراكز على المستويين المركزي والإقليمي بالمعدات والخدمات المناسبة في مجال تقنية المعلومات.

وتشمل أنشطة المشروع تنمية القدرات وتعزيزها من خلال تعيين مستشار لتقييم القدرات، وتنمية المهارات الأساسية والتطوير، ودعم حلول تقنية المعلومات للمكاتب الإقليمية والإنذار المبكر، ودعم وزارة الشؤون الإنسانية الصومالية بتوفير حساب نقل جوي للتحركات الإنسانية الأساسية.

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